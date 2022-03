Neues Konzept für das „Pfinxt’n -Festival“: Open Air auf der Burgwiese

Unter dem Motto „Dichter, Brot und Wödmusik“ ist es auch heuer wieder „Ideenfinder“ Alf Krauliz gelungen, ein attraktives und vor allem künstlerisch hochwertiges Programm für das „Pfinxt’n-Festival“ in der Burg Heidenreichstein auf die Beine zu stellen. Dabei geht das dreitägige Event, das schon ein fixer Programmpunkt für Kulturinteressierte geworden ist, bereits zum siebten Mal über die Bühne und findet mit zahlreichen Neuerungen vom 3. bis 5. Juni statt.

„Wir öffnen das Festival inhaltlich und veranstaltungsmäßig, wobei neue Spielorte erschlossen werden. Unter anderem kommt es zu einem Open Air auf der Burgwiese und einer interessanten Veranstaltung im Burgkeller,“ sagt Mastermind Alf Krauliz, der neben zahlreichen, durch die aus früheren Jahren bekannten Akteure, auch einige „Debütanten“ in Heidenreichstein begrüßen darf. Schon der Start samt Eröffnung am Freitag, den 3. Juni verspricht einiges, wobei vorweggenommen werden darf, dass die Besucher allerlei musikalische „Leckerbissen“ erwarten werden.

Wir öffnen das Festival inhaltlich und veranstaltungs- mäßig und werden neue Spielorte erschließen. Alf Krauliz Initiator des „Pfinxt‘n-Festival“

Dafür garantieren schon im Vorhinein der „Pfinxt’n-Stammgast“ Paul Gulda mit Shira Karmon sowie die bekannte Jazzsängerin Ethel Merhaut samt Band. Der Samstag beginnt am Nachmittag ebenfalls mit einem „Wiederholungstäter“: Ab 15 Uhr musizieren „Der Nino aus Wien“ und seine Band mit Interpretationen einer ureigenen Form des Wienerliedes, die dem „Dylan vom Praterstern“, wie er auch gerne mal bezeichnet wird, schon zahlreiche Auszeichnungen bescherte.

Premiere: Frühschoppen im Burggarten

Der Abend hingegen gehört einem Großmeister der österreichischen Schauspiel- und Kabarettszene. Mit musikalischer Begleitung zahlreicher Interpreten und unter dem Motto „keine Lesung, kein Theater, kein Hörspiel - aber doch von allem etwas“ gibt Erwin Steinhauer Geschichten und Texte von H. C. Artmann zum Besten und wird so die Besucher in seinen Bann ziehen.

Mit einer weiteren Neuerung startet dann der Sonntag. Erstmals kommt es zu einem „Frühschoppen“ im Burggarten mit Musik von den „Zuagrastn“ sowie dem „Aureum Saxophon Quartett“, wobei natürlich auch Speis und Trank nicht zu kurz kommen werden.

Nachmittags rückt zum ersten Mal der Burgkeller in den Mittelpunkt und dient bei Kerzenlicht als Bühne für ein „Theater ohne Wände“, bei dem Gastgeber Alf Krauliz gemeinsam mit drei weiteren Akteuren Dichterlesungen abhalten wird. Als Festivals-Ausklang stehen dann noch weitere Highlights am Programm. So wird mit Harri Stojka samt Band einer der bedeutendsten Jazzmusiker der Gegenwart nochmals für Stimmung sorgen ehe dann der Auftritt der türkischen Sängerin Özlem Bulut sowie Paula Barembuem und dem Trio Infernal einen würdigen Abschluss dieses Festivals bilden werden.

„Mein besonderer Dank gilt der Familie Kinsky, die uns jedes Jahr die Burg Heidenreichstein für dieses Festival zur Verfügung stellt“, erklärt Alf Krauliz, der den Kartenvorverkauf für „Pfinxt’n 2022“ bereits eröffnet hat: „Interessenten können schon jetzt online Tickets buchen oder beim Gästeservice in Heidenreichstein Karten ordern.“

