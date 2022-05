Neustart nach dem Filialumbau: Volksbank ist umgestaltet

Werbung

Modern und den heutigen Standards entsprechend, präsentiert sich nach zweimonatiger Umbauzeit die Volksbankfiliale in Heidenreichstein. Im Rahmen einer kleinen Feier erfolgte am 2. Mai die „inoffizielle“ Eröffnung – als Gäste waren dazu etliche ehemalige Mitarbeiter des Geldinstitutes eingeladen, die von den Direktoren Andreas Schuster und Thomas Böhm begrüßt und anschließend durch die umgestalteten Räumlichkeiten geführt wurden.

Nicht mehr für den Bankbetrieb benötigte Büroflächen wurden im Zuge der Arbeiten wie in der NÖN angekündigt aufwendig umgebaut – allerdings nicht wie zunächst angedacht zu Wohnraum, sondern zu hochwertigen Büroflächen, die nun von Betrieben oder Privaten angemietet werden können.

„Insgesamt wurden von der Volksbank NÖ AG hier an die 650.000 Euro investiert, wobei die Arbeiten zum Großteil von Firmen aus der Region erledigt wurden“, betonte Andreas Schuster dabei: „Aber auch die Geschäftszeiten wurden nun an eine betreute Selbstbedienung angepasst, während die Beratungsmöglichkeiten nach Voranmeldung weiterhin in vollem Umfang gegeben sind.“

