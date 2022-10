In einem Gebäude in der Pertholzer Straße, das als Autoabstellplatz fungiert, fand ein Pkw-Fahrer ein abgestelltes Paket, das eigentlich an eine Adresse in Kleinpertholz gerichtet war. Ident war nur die Hausnummer der beiden Gebäude, die rund eineinhalb Kilometer auseinander liegen. Ein Passant, der die Empfänger kennt, übernahm die Sendung und stellte sie mit Verzögerung an die richtige Adresse zu.

