Unter dem Titel „Rares, Wunderbares, Sonderbares“ ging im wunderschönen Ambiente der Burg Heidenreichstein ein musikalisches und poetisches Festival im Strom der Zeit über die Bühne. Veranstalter Alf Krauliz und sein Team bewiesen wieder einmal Engagement und Weitblick und stellten ein abwechslungsreiches und künstlerisch hochstehendes Programm auf die Beine.

Immerhin waren ja auch viele bekannte Namen am Pfingstwochenende in Heidenreichstein präsent, egal ob sich die Zuseher an der Musik von Harri Stojka, Paul Gulda, Anzel Gerber, Gandalf, dem Duo Sine, Sigrid Horn und Co oder der großartigen Darbietung von Maria Bill erfreuten bzw. die rhetorischen "Gustostückerln" von Martin Peichl, Dirk Stermann, Sonja Pikart und Rahel Klara Kislinger genossen.