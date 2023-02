Polizei: Jugendliche (14, 17) starben nach Einnahme von Labordrogen

Bei den Verstorbenen handelt es sich demnach um eine erst 14-Jährige aus der Gemeinde Dietmanns (Bezirk Waidhofen/Thaya) und die 17-jährige Wohnungsinhaberin aus Heidenreichstein. Ein 16-Jähriger aus einer Schremser Katastralgemeinde habe am Mittwoch um 7.40 Uhr einen Notruf abgesetzt, weil die Jugendlichen nicht mehr ansprechbar waren.

Bei den Erhebungen durch die Tatortgruppe und die Gruppe Suchtmittelkriminalität hat sich laut Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion herausgestellt, dass das Trio bei der Party im hinteren Bereich des Stadtplatzes synthetisch hergestellte Suchtmittel konsumiert hatte – wie die Minderjährigen an die Drogen gekommen waren, das sei noch Gegenstand von Ermittlungen. Der Bursch habe bei der Einvernahme unter Beiziehung eines Rechtsanwaltes beteuert, noch versucht zu haben, die Mädchen am Leben zu erhalten – und schließlich die Rettungskette in Gang gesetzt.

Die Staatsanwaltschaft Krems ordnete die Obduktion der beiden Leichen an. Zum aktuellen Zeitpunkt befinde sich im Zusammenhang mit der Tragödie niemand in Haft, heißt es von der Polizei.

Die NÖN hat dazu berichtet:

