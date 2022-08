Premiere für Sommerproduktion: Die Schäfchen auf der Bühne

Werbung

Die Wahl zum Bürgermeister steht bevor. Nein, nicht in Heidenreichstein, sondern in einer kleinen norditalienischen Gemeinde. Auf der einen Seite stehen die Kommunisten, auf der anderen die Konservativen und dazwischen ein Pfarrer. Das ist die Ausgangssituation der heurigen Sommerproduktion der Bühne Heidenreichstein. In „Don Camillo und seine Herde“ geht es rasant zu: Das Duell der beiden Parteien – an deren Spitze Jürgen Hanisch als „Peppone“ und Harald Miedler als „Cagnola“ – nicht genug, mischt auch Priester Don Camillo (Johann Pichler) mit und will etwa den amtierenden kommunistischen Bürgermeister Peppone mit einem Scherz in die Sowjetunion locken. Bis ihm Jesus (mit der Stimme von Martin Hetzendorfer) ins Gewissen redet.

Ohne Liebe geht es auch in dem Stück freilich nicht. Cagnolas Tochter Paolina bandelt mit dem Kommunisten Falchetto an und wird von ihm schwanger. Als im Zwist der beiden Bürgermeisterkandidaten auch Don Camillos Fäuste fliegen, wird dieser in eine andere Gemeinde beordert. Seine Schäfchen lassen ihm aber keine Ruhe: Schließlich müssen sich Don Camillo und Peppone eingestehen, dass es ohne einander noch schlimmer ist, als miteinander. Die Geburt des Kindes bringt vorübergehend Frieden. Am Wahltag ist letzten Endes eine einzige Stimme entscheidend, Don Camillo ist sich sicher: Es war seine...

Gespielt wird noch bis 15. August im Pfarrhof.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.