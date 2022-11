Premiere steht bevor: Salma, Leilah und der Weg zum Erwachsenen

Die Wurzeln von „Salma und Leilah“ liegen in Afrika. Genauer gesagt in Uganda. Dorthin hat es Severin Fichtenbauer vor Jahren für einen Verwandtenbesuch verschlagen. Dass er ein Musical schreiben will, das eines Tages mit der Bühne Heidenreichstein aufgeführt werden soll, wusste er da schon. Die genaue Geschichte noch nicht.

Severin Fichtenbauer ist für das Stück Autor, Komponist und Regisseur. Foto: NOEN

„Eines Tages“ wird nun der 17. November sein, denn da feiert das Stück „Salma und Leilah“ in der Margithalle Premiere. Musik und Texte stammen aus Fichtenbauers Feder, auch für die Regie ist er zuständig. Zum ersten Mal: „Die große Frage, die sich mir gestellt hat, war, ob ich das von mir geschriebene Musical in andere Hände lege. Schließlich habe ich mich dazu entschieden, es selbst umzusetzen“, erzählt er.

Mit 35 direkt Beteiligten und insgesamt etwa 100 mitwirkenden Personen sei das Stück fürs Regie-Debüt nicht gerade einfach. Musicalähnliche Stücke hatte die Bühne in der Vergangenheit bereits im Programm. Nur: „So einen großen Fokus auf Musik mit Tanz und Gesang in diesem Ausmaß hatten wir bisher noch nie.“

Aus dem behüteten Leben ausreißen

Im Musical geht es um die tierischen Schwestern Salma und Leilah, die sich in ihrem behüteten Leben bei einer Familie nicht richtig glücklich fühlen. Sie reißen aus und gelangen zu einem verwaisten Zoo, in dem die Tiere regieren.

Hauptzielgruppe sind zwar Kinder, aber: „Für Erwachsene sind bestimmt mehrere Ebenen der Handlung zugänglich.“ Denn hinter der Geschichte steckt ein ernster Hintergrund, der die Themen Erwachsenwerden und Verteilungsgerechtigkeit anspielt. „Das Leben ist ein langer Pfad an Ereignissen, und mit jedem Ereignis werden wir ein Stück erwachsener, aber so ‚richtig‘ erwachsen werden wir nie. Und das ist auch gut so, denn so behalten wir uns auch immer ein wenig Kind in uns“, meint Fichtenbauer.

Irische Tanzmusik, Hardrock –und die Stadtkapelle

Das musikalische Interesse des Autors ist groß: „Ich bin musikalisch sehr breit aufgestellt, habe schon in mehreren Bands mitgewirkt.“ Die Musik selbst zu schreiben, ermögliche außerdem ganz neue Zugänge als das bloße Hören, sagt er: „Die schönsten Momente sind jene, wenn ich mir am Tag nach dem ersten kompositorischen Entwurf ein Stück anhöre und davon komplett überrascht und mitgerissen werde.“ Die Bandbreite in Salma und Leilah reicht von irischer Tanzmusik über Hardrock bis zur Blasmusik mit der Stadtkapelle Heidenreichstein. All das wurde zuvor aufgenommen, bei den Aufführungen selbst kommt die Musik also vom Band.

Gesungen wird live. Es ist wahrscheinlich eines der anspruchsvollsten Stücke der vergangenen Jahre, überlegt Fichtenbauer. Denn: „Es darf keine Textunsicherheiten geben. Wenn die Musik läuft, gibt es keinen Raum für Improvisation. Das verlangt allen Mitwirkenden viel ab.“ Der Amaliendorfer, beruflich im Umwelt- und Energiemanagement tätig, feilt schon an den nächsten Stücken und hat sogar ein weiteres Musical im Hinterkopf.

Was das alles mit Uganda zu tun hat

Salma und Leilah hätte eigentlich schon vor zwei Jahren Premiere feiern sollen. Wegen der Pandemie verzögerte sich das. Irgendwie zur Freude des Regisseurs: „So können sich meine Cousine und ihre beiden Töchter das Stück sogar live ansehen.“ Warum ihm das so wichtig ist? Die beiden Töchter der Cousine – also Salma und Leilah – gaben den titelgebenden Figuren ihre Namen.

Und die Cousine lebte einige Zeit in Uganda. „Als ich bei ihr zu Besuch war, wurden an einem Abend Freunde eingeladen. Eine der Geschichten, die dort am Lagerfeuer erzählt wurden, findet sich nun auch im Stück wieder“, erklärt Severin Fichtenbauer.

