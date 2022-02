Ex-Fussballspieler Bernhard Müller: Karriere in der Mozartstadt

Bernhard Müller, geboren und aufgewachsen in Heidenreichstein, machte schon in jungen Jahren auf sich aufmerksam. Zum einen durch seinen großen Freundeskreis, dem er als musikalische „Unterhaltungskanone“ angehörte, zum anderen durch sein außergewöhnliches sportliches Talent, das ihn bereits mit 16 Jahren zum Stammspieler des FC Heidenreichstein werden ließ. Obwohl er beruflich bedingt schon bald seine Heimatstadt verließ, ist Müller doch mit Leib und Seele ein Waldviertler geblieben.

Blicke zurück

Als echter „Grünweißer“ war Bernhard Müller einst sowohl den Heidenreichsteinern als auch den Rapidlern zugetan, daher drückt er beiden Vereinen noch heute die Daumen. Natürlich zählten ein Aufeinandertreffen der Vereine in seiner aktiven Zeit und das Duell mit „Goaleador“ Hans Krankl zu den sportlichen Höhepunkten Müllers, obwohl eine deutliche Niederlage eingefahren wurde.

Neben seiner sportlichen Tätigkeit widmete sich der ehemalige Mannschaftskapitän auch seiner schulischen Ausbildung und absolvierte die HTL für Elektrotechnik in St. Pölten, um danach bei der Firma Nixdorf in Wien seine berufliche Laufbahn zu starten. Mittlerweile in der IT-Branche angekommen und in führender Position tätig, übersiedelte er mit seiner jungen Familie 1989 nach Salzburg, um dort sesshaft zu werden.

Auch die Gattin stammt aus Heidenreichstein

Während Bernhard Müller zehn Jahre später eine eigene Firma gründete und nach einiger Zeit im „Raiffeisen-Beteiligungsumfeld“ als Geschäftsführer wirkte, gründete seine Gattin Heidi – ebenfalls gebürtige Heidenreichsteinerin – als promovierte Tierärztin eine Kleintierpraxis in der Mozartstadt. Die Praxis führt sie heute gemeinsam mit Tochter Astrid, während der Gatte im Jahr 2017 den wohlverdienten Ruhestand antrat.

Sohn Peter wagte indes wie die Eltern den Sprung in die Selbstständigkeit, er betreibt eine Logistik-Firma.

Das Waldviertel ist immer noch ein fixer Ankerpunkt

Obwohl die Müllers schon viele Reisen, auch berufsbedingt, absolviert haben, zählt das Waldviertel noch immer zu den am liebsten besuchten Ausflugszielen, sagt der Auswanderer. Bernhard Müller: „Wir kommen einmal im Monat nach Heidenreichstein und freuen uns immer, wenn wir unsere Verwandtschaft und jahrelange Freunde und Bekannte treffen.“

Als Wahl-Salzburger drückt der Fußball-Fan nun auch den „Roten Bullen“ die Daumen – „aber natürlich nur, wenn sie nicht gegen Rapid spielen“. Sonst sind die Müllers mit ihrem Hund viel in der freien Natur unterwegs und mögen auch ausgedehnte Touren mit dem Motorrad. „Und wenn ich dann zusätzlich Entspannung suche, gehe ich auch schon mal Angeln oder versuche mich als Hobby-Koch.“

