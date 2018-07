Nur zwei Monate nach Eröffnung des Konkursverfahrens im Mai wurde die Kaffee-Konditorei Kainz in Heidenreichstein erfolgreich saniert.

Bei der auf den 18. Juli vorgezogenen Sanierungsplan-Tagsatzung am Landesgericht Krems haben die Gläubiger den angebotenen Sanierungsplan angenommen. Die Sanierungsplanquote in der Höhe von 25,60 % ist bereits beim Insolvenzverwalter sichergestellt.

„Der rasche Abschluss der Sanierung war nur durch finanzielle Unterstützung aus der Familie möglich, und weil die Bank unsere Schulden offen ließ“, erklärt Betreiber Mario Kainz im Gespräch mit der NÖN.

"Das hätte für uns das Aus bedeutet"

Letztlich seien es rund 40.000 Euro an offenen Forderungen gewesen, die Kainz aufgrund ausständiger Zahlungen des Vormieters, an den er das Lokal vermietet hatte, nicht bezahlen konnte. Mit den Bankschulden wären es fast 300.000 Euro gewesen. „Das hätte für uns das Aus bedeutet, es wäre dann nur die Versteigerung geblieben“, stellt Kainz klar.

Durch den Abschluss des Sanierungsverfahrens ist der Betrieb des Kaffeehauses und der Konditorei erst einmal gesichert: „Jetzt haben wir eine Sorge weniger.“ Das Umfeld sei jedoch, so Kainz, kein einfaches: „Es gibt in Heidenreichstein fünf Kaffeehäuser, und der Tourismus ist heuer schwach angelaufen. Der Juni war ganz schwach, erst in den vergangenen 14 Tagen sind die Sommergäste mehr geworden.“ Ohne Konditorei, nur als reines Kaffeehaus, ginge es aber keinesfalls. „Wir werden jetzt einmal den Sommer abwarten und sehen, wie sich die Umsätze entwickeln“, gibt sich Kainz vorsichtig. Die Öffnungszeiten bleiben, wie sie sind: Donnerstag bis Montag von 7.30 bis 19 Uhr, Dienstag und Mittwoch sind Ruhetag.