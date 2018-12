Nicht nur bei der ÖVP, sondern auch im Lager der „Grünen Liste Heidenreichstein“ (GLH) steht eine Ablöse bevor: Die 2012 in den Gemeinderat aufgerückte GLH-Sprecherin Elisabeth Hetzendorfer will in die zweite Reihe treten und ihr Mandat per 31. Dezember niederlegen. Ihre Nachfolge soll Manuela Schuster, 57-jährige Assistentin der Geschäftsführung bei Elk-Fertighaus, antreten.

Das entspreche dem internen Rotationsprinzip, erklärt Hetzendorfer. Schuster solle sich bis zur Gemeinderatswahl 2020 in ihre Funktion einarbeiten können und in der Bevölkerung als GLH-Mandatarin wahrgenommen werden. Hetzendorfer: „Wir gestalten, besprechen, reflektieren und informieren ständig innerhalb der Gruppe. Daher sind alle fähig, als Sprachrohre der Gruppe in die Gemeinderats-Arbeit zu gehen.“

Schuster kündigt an, das „Miteinander“, das der 2005 als erster GLH-Mandatar der heutigen Grünen-Hochburg in den Gemeinderat gewählte Manfred Stattler lange vor den Großparteien propagiert hatte, fortführen zu wollen. „Es geht um eine Diskussions-Kultur, um ein Weiterkommen in der Sache über Parteigrenzen hinweg. Ich möchte Dinge kritisch, fachlich, kompetent und sachlich angehen und die Stadt so mitgestalten, dass Menschen gerne hier leben“, betont Schuster.

Neben klassischen Grün-Themen will sie sich für Stadt-Entwicklung, Mitbestimmung der Bevölkerung oder die Positionierung in Sachen Tourismus („bedaure, dass es dafür keinen eigenen Stadtrat gibt“) stark mache, auch ihre wirtschaftliche Kompetenz will sie einbringen.

Hetzendorfer: „Viel Respekt erfahren“

Hetzendorfer dankt vor dem Abschied den anderen politischen Fraktionen, den Gemeinde-Beschäftigten und den Bürgern: „Ich habe viel Respekt erfahren, meine Meinung wurde gehört. Es ist schön, öffentlich für Heidenreichstein arbeiten zu dürfen.“ Unter anderem bei der Anbahnung des Bildungs-Campus habe sich die GLH wesentlich einbringen können. „Bei manchen Ideen, etwa dem Mehrzweckstreifen oder der Verlegung der Busstation, wurden uns aber die Grenzen einer kleinen Fraktion aufgezeigt.“