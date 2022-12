„Schwäne können nicht einfrieren“: Nach Fehlalarm Appell an Tierfans

Um 16.38 Uhr war die Wehr wegen zweier angeblich eingefrorener Schwäne am Edelweiherteich im Norden der Burgstadt alarmiert worden. Sechs Kameraden machten sich auf den Weg, ohne allerdings etwas ausrichten zu können oder müssen.

„Liebe Mitbürger, Schwäne, Gänse usw. können nicht einfrieren, da sie ihre Füße ständig bewegen, wenn sie im Wasser sind. Ihre Federn sind so weit geschützt, dass sie auch nicht am Eis oder Schnee anfrieren“, schreibt die Heidenreichsteiner Feuerwehr nun online. Man komme gerne zu Tierrettungen, weil: „Auch uns ist das Wohlergehen der Tiere wichtig.“ Einsätze wie diese würden aber nur Zeit und Geld kosten.

Wann Sorgen begründet sein könnten

Lediglich in extrem kalten Wintern könne es mitunter vorkommen, dass Wasservögel mit Gefiederteilen am Eis an- oder mit Schwimmflossen im Wasser fest- oder anfrieren, schreibt das deutsche Schwanenschutz-Komitee, das auf dieser Seite auch einige weitere nützliche Infos zum Thema Wasservögel & Eis bereitstellt:

https://www.schwanenschutz-komitee.de/festgefrorene-wasserv%C3%B6gel-wasserv%C3%B6gel-auf-dem-eis/

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.