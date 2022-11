Serie zu 100 Jahre NÖ: Seit 41 Jahren mehr als eine Laienbühne

Die „Bühne Heidenreichstein“ ist mit drei, manchmal sogar vier Produktionen im Jahr, mehreren Spielorten vom Burghof bis zum kleinen „Theater unterm Giebel“ (TUG) und rund 70 Mitgliedern sicher eine der aktivsten „Laienbühnen“ des Landes.

Das Stück „Meier Helm-brecht“ wurde schon in den 50er Jahren bei den „Burgspielen Heidenreichstein“ gespielt. 1980 wurde es mit über 30 Akteuren aufgeführt – daraus entstand die „Laienbühne Hainrichstain“ mit Spielleiter Herbert Poindl, Kulturstadtrat Wilhelm Kiefl und Werbeleiter Johann Pichler. 1981 wurde unter dem neuen Namen „Der Revisor“ inszeniert. In den Jahren danach gab es jeweils ein „Sommerspiel“ im Pfarrhof oder in der Burg sowie ein Weihnachtsstück. Im Jahr 1984 versuchte man, sich weiter zu professionalisieren, und verwendete eine Subvention des Landes NÖ für den Ankauf von Kulissenteilen und Requisiten. „Zum ersten Mal, aber nicht sehr erfolgreich, versucht die Gruppe verschiedene Arbeitsbereiche zu schaffen“, heißt es in der 2021 erstellten Chronik.

1987 beginnen einige Mitglieder die „Dreijahres-Ausbildung“ des NÖ Landesverbands für Amateurtheater, 1987 versucht sich die „Laienbühne Hainrichstain“ erstmals an drei Produktionen, beim Stück „Cenodoxus“ tritt die Theatergruppe zum ersten und einzigen Mal in der Stadtpfarrkirche auf. Als neue Regisseure starteten Andreas Krenner, Manfred Wurz und Martin Hetzendorfer. Mit dem „Räuberhauptmann Grasel“ konnte die Laienbühne 1990 einen neuen Rekord von 2.457 Besuchern verzeichnen. 43 Mitglieder wirken mit.

Eigene Kabarett-Programme entwickelten sich zu Publikumsmagneten, man versuchte sich aber auch an Experimenten: Eine Gruppe von vier Bühnenmitgliedern studierte 1993 das experimentelle Sprechstück „Die Humanisten“ von Ernst Jandl ein und gastierte damit bei diversen Festivals, im Waidhofner TAM und im Hoftheater.

1994 wirkten beim Theaterklassiker „Cyrano de Bergerac“ über 50 Mitglieder mit. 1995 kam Peter Turrini persönlich zu „Der tollste Tag“, Regie führte Martin Schuster. Im selben Jahr fungiert Otto Bauer erstmals als Regisseur. Ein neuer Besucherrekord folgte 1996, man konnte den 50.000. Besucher bei der 250. Aufführung seit der Gründung empfangen. „Don Camillo und Peppone“ ist 2001 mit 2.953 Zuschauern das meistbesuchte Stück in der Geschichte der Theatergruppe.

2002 wird Andreas Krenner von Manuela und Martin Schuster als künstlerischer Leiter abgelöst. 2003 verabschiedete sich Thomas Frank – er bestand die Aufnahmeprüfung am Reinhardt-Seminar und ist heute einer der beliebtesten Schauspieler des Landes. Das Regiedebüt von Jürgen Hanisch, der später selber auch Stücke schreibt, war 2006.

Nachwuchsförderung wichtig

Auf die Nachwuchsförderung wurde immer Wert gelegt, und das macht sich bezahlt. 2007 gibt man sich mit dem Namen „Bühne Heidenreichstein“ auch ein selbstbewussteres Auftreten. Erst 2006 wurde die Bühne aus dem Kulturreferat der Gemeinde ausgegliedert und zu einem Verein. Die künstlerische Leitung übernehmen 2012 Rupert Wurz und Jürgen Hanisch. Auch zeitgenössisches Theater kommt auf den Spielplan, etwa mit „Die Präsidentinnen“ von Werner Schwab.

Anna-Katharina Wurz verfasste und inszenierte 2015 „Irrlichter“ – mit Wurz, Jakob Allram und Severin Fichtenbauer soll 2019 das „Jahr der jungen Bühne“ stattfinden – das wegen Corona zum Teil auf heuer verschoben wurde.

Mit den „Newcomern“ wird die Geschichte der Bühne Heidenreichstein jedenfalls weitergehen: Heuer übernahmen Wurz und Allram die künstlerische Leitung.

