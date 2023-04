Sonja Hofbauer im Porträt: Wasser für die weite Welt

Es wäre unpassend, ein Foto vom Besuch einer Brunnen-Baustelle in einem fernen Land zu wählen, sagt Sonja Hofbauer. Die gebürtige Heidenreichsteinerin ist in der internationalen Zusammenarbeit für Wasserversorgung, Siedlungshygiene und Wasserressourcen tätig. Ja, man könnte ans Brunnenbauen denken.

Ihre Verbindung zu Heidenreichstein ist nicht nur aus ihrer Kindheit und Jugend, sondern auch eine ganz aktuelle: Das Musical „Salma und Leilah“ von der Bühne Heidenreichstein und aus der Feder von Severin Fichtenbauer gibt es auch deshalb, weil ihn ein Besuch bei der Cousine – also Sonja Hofbauer – in Uganda dazu inspiriert hat. Wen ferne Länder interessieren, der kann von 25. bis 30. April in der Wiederaufnahme des Stückes erfahren, wie der Kronenkranich, Wappentier von Uganda, zu seiner Krone kam. Die NÖN hat sich zuvor auf die Spuren von „Salma und Leilah“ begeben.

Es geht um die Stärkung von Institutionen

„Dass wir in Österreich gut über sinkende Grundwasserspiegel Bescheid wissen, setzt voraus, dass es Messungen über viele Jahre gibt. Das ist nicht in allen Ländern so“, sagt Hofbauer. Monitoring ist teuer, Budgets oft knapp: „Wenn die Trinkwasserversorgung strauchelt, ist das Monitoring ganz weit unten auf der Prioritätenliste.“ Gäbe es in Gmünd plötzlich kein Trinkwasser, man würde in dem Moment wohl nicht über den ökologischen Zustand der Lainsitz sprechen.

Aktuell arbeitet die Heidenreichsteinerin mit Ländern wie Uganda, Palästina, Ghana, Indonesien und Rumänien. Projekte werden entwickelt, begleitet und evaluiert, Daten und Informationen gesammelt und behördliche Kapazitäten analysiert. Hofbauer arbeitet auf selbständiger Basis meist von Wien aus, etwa einmal im Quartal steht ein kurzer Auslandsaufenthalt an. Seit der Pandemie sind Videokonferenzen eine Alternative zum Vielfliegen – eine Erleichterung. Zu ihrem Beruf gehört die Arbeit mit Behörden aus anderen Ländern, immer mit unterschiedlichen Voraussetzungen im Bereich der Wasserwirtschaft.

Die Motivation? Grundlegendes zu bewegen

Sonja Hofbauer geht zudem einer Lehrtätigkeit an der Universität für Bodenkultur in Wien nach. Junge Talente und vor allem auch Frauen zu fördern, sei ihr ein Anliegen, sagt sie: „Studenten haben oft nicht alle Berufsfelder der internationalen Zusammenarbeit im Kopf und denken oft nur in Richtung Freiwilligeneinsätze.“ Was sie motiviert? In anderen Ländern gebe es in Sachen Wasserversorgung Grundlegendes zu bewegen, abseits von Instandhaltung und Effizienzsteigerung von Anlagen: „Ich habe das Gefühl, meine Arbeitszeit ist sehr sinnvoll eingesetzt.“

Einer ihrer Anknüpfungspunkte zum Wasser ist auch die Teichwirtschaft ihrer Familie, „Hofbauer’s Waldviertler Fische“, die bei der Ab-Hof-Messe heuer wie berichtet den „Fischkaiser“ geholt hat. Nach der Matura am Gymnasium Gmünd hat Sonja Hofbauer an der BOKU Kulturtechnik und Wasserwirtschaft studiert, den Fokus legte sie schon da aufs Zweite. Der Abschluss fiel in die Zeit des Hochwassers 2002, sie befasste sich in der Dissertation mit dem Kamp. Heute sind Consulting Firmen, internationale NGOs und Geber ihre Kunden.

Was sagt die Expertin zu Wasserknappheit in Österreich?

„Es ist nicht so, dass es uns nicht trifft. Aber der Grund ist nicht nur im Klimawandel, sondern auch, dass sich die Nachfrage nach sauberem Wasser geändert hat, Landnutzung und Bodengesundheit sind anders als vor Jahrzehnten.“

Wird von einer „klimafitten Wasserversorgung“ gesprochen, gehe es vor allem um das Management der Nachfrage, erklärt Sonja Hofbauer: „Etwa, dass im Hochsommer nicht jeder sein Auto wäscht. Den Punkt, an dem sowas verboten wird, den haben wir in Österreich noch gar nicht erreicht.“ Das Land habe einen großen Wasserreichtum, sei grundsätzlich gut aufgestellt. Kein sauberes Wasser aus der Leitung oder Druckabfall – das kommt bei uns nur bei Bauarbeiten vor. „Würde das manchmal passieren, wären wir vielleicht sensibler, was im Hintergrund alles laufen muss.“

Mit richtig technischen Bereichen habe sie wenig zu tun, erzählt Sonja Hofbauer. Das Ihre ist die Entwicklung von Organisationen, Stärkung von Kapazitäten und Unterstützung von Behörden – das bedeutet viel Zeit in Büros und wenig Feldarbeit. Wir haben uns für ein Foto vom Verhandlungstisch entschieden.

