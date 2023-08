Stark beschädigt: Abrissarbeiten an „Patria-Färberei“ eingeleitet

Schon Anfang März dieses Jahres sorgte in Heidenreichstein die alte „Patria-Färberei“ in der Otto-Franke-Gasse im Ortsteil Edelmühle für einige Aufregung in der Bevölkerung. Grund dafür war eine Straßensperre, die durch das brüchige und einsturzgefährdete alte Fabriksgemäuer notwendig wurde.

In tragenden Mauern zeigten sich große Risse, beim Fabriksschlot machten sich Auflösungserscheinungen bemerkbar. Ein Eisenteil war bereits aus der Höhe zu Boden gekracht. Bei der Stadtgemeinde als Baubehörde schrillten die Alarmglocken: Da seitens der Gebäudeeigentümer nichts unternommen wurde, sah man sich gezwungen, rechtliche Schritte zu unternehmen. Es dauerte einige Zeit, ehe der Abbruchbescheid des lädierten Bauabschnittes in Kraft trat und die Stadtgemeinde mit den Abrissarbeiten begann und so die Gefahr bannte. Die Passage konnte für den Verkehr geöffnet werden, sodass die Anrainer nach rund viermonatiger Sperre ohne Umleitungen wieder ungehindert die Straße nutzen können.

„Situation ist unklar und verworren“

Nun müssen noch Schutt und Abrissmaterialien entsorgt werden, was eigentlich zu den Aufgaben der Gebäudebesitzer gehören würde. „Die ganze Situation ist unklar und verworren“, sagt Bürgermeister Gerhard Kirchmaier, der sich auf einen längeren Behördenweg einstellt: „Als Eigentümer gilt das Liberale Forum, eine Institution, die es heute nicht mehr gibt. Jetzt muss ermittelt werden, wer wirklich zuständig ist.“

Er gehe davon aus, dass „das ganze Gebäude inklusive des Fabriksschornsteins, der ebenfalls schon sehr lädiert dasteht“, abgetragen werden müsse, erklärt Kirchmaier. Das Gebäude wurde ursprünglich als Mühle gebaut, später war hier die Färberei des Textilbetriebes Patria untergebracht.