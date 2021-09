ÖVP-Stadtrat Herbert Hörmann verweist hier auf einen „Schnellschuss“: „Die Asphaltierungsarbeiten wären in die kalte Jahreszeit hineingefallen, sodass sich die Bauzeit enorm verlängert hätte.“

Zudem soll auch die Platzierung des Auffangbeckens überdacht werden. „Hier würde sich eine tiefer gelegene Stelle neben dem Romauplatzl anbieten und es könnten die Parkplätze gegenüber vom Burgstüberl erhalten bleiben.“ SPÖ-Bürgermeister Gerhard Kirchmaier sieht auch rechtliche Hindernisse, glaubt aber ebenso wie Hörmann an den Baustart, „der nach den Semesterferien 2022 erfolgen sollte.“ Bis dahin jedenfalls können in Heidenreichstein alle Busbenützer weiterhin den gewohnten Ein- und Ausstieg gegenüber der Burg in Anspruch nehmen.