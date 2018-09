Eine Idee, die Altbürgermeister Hans Pichler als Stadtchef nicht mehr realisieren konnte, wird am 27. Oktober zu einer Premiere führen: Unter dem Titel „Musik macht Freu(n)de“ lädt er gemeinsam mit Musikschul-Leiter Martin Kaburek zur ersten „Revue- und Shownacht“ mit dichtem Musik- und Showprogramm ein. Das Besondere daran: Es wird zum Großteil von aktiven Heidenreichsteiner Musikschülern oder früheren Musikschülern, die nun professionell ihrer Kunst nachgehen, bestritten.

Inklusive Schulorchester, Tanzgruppe und Bands werden am 27. Oktober mehr als 70 Musiker und Künstler auf der Bühne stehen, sagt Pichler. Darunter befinden sich Johann „Zappa“ Cermak oder Bass-Urgestein Wolfgang Frosch, dessen in der Schweiz lebender Sohn Peter Frosch (aktuelles Jazz-Album: „Prime Time“), der auf über 20 Album-Produktionen verewigte Marc Bruckner, Julia Konvicka (Pichler), Hanna Pichler, die Schlagzeuger Raphael und Valentin Schuster oder Bernhard Egger, der auf 2.800 Auftritte in 24 Ländern zurückblickt und auch die Bernhard Egger Blues Band ankündigt.

Abend ist auch Zeugnis für Musikschul-Arbeit

„Ein Großteil dieser Künstler ist aus der professionellen Betreuung an der Musikschule hervorgekommen“, sagt Hans Pichler, der die Schule als Bürgermeister vor mehr als 25 Jahren auf eine professionelle Basis mit ausgebildeten Musikschul-Lehrern gehoben hat. Heute habe sie ein Dutzend qualifizierte Musiklehrer, vereint im Musikschulverband sieben Gemeinden im Gmünder Bezirk und bringt regelmäßig Preisträger bei Wettbewerben hervor: „Viele der Absolventen sind jetzt Berufsmusiker. Das den Menschen vor Augen zu führen, war die Haupt-Intention für die Revue- und Shownacht.“

Bernhard Walther, Ö3-Verkehrsstimme und einst Musikschüler in der Burgstadt, wird als Moderator durch den Abend führen. Die Show ins richtige Licht setzen will der renommierte Lichttechniker Helmut Krammer, ebenfalls Heidenreichsteiner. Pantomimin Nina Martin will eine Tanz-Performance auf die Beine stellen.

Das Programm soll sich aus teils Bekanntem, teils Eigenem und teils Neuem zusammensetzen. Nur ein angefragter Künstler habe – aus privaten Gründen – sein Mitmachen absagen müssen, freut sich Hans Pichler über das enorme Feedback. Vor allem: „Alle machen kostenlos mit, spenden ihre Gage zugunsten der Musikschule Heidenreichstein und des Sozialvereins ‚Wir für Kinder‘! Auch die auf verschiedene Länder verstreuten Künstler freuen sich schon sehr auf ein Wiedersehen.“

Unterstützung kommt unter anderem auch von Schremser Bier und Fleischerei Edinger bei der Versorgung, von der Gärtnerei Lechner (Blumenschmuck), von Matthias Ledwinka (Grafik & Layout) oder der Buchhandlung Janetschek, die unter Tel. 02862/424 den kompletten Karten-Vorverkauf abwickelt.