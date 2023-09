Heidenreichstein Statt Aktionsstart: Tankstellen-Areal wurde gesperrt

Die Avanti-Tankstelle in Heidenreichstein ist aktuell geschlossen, das Stadtgebiet somit ohne Treibstoff-Versorgerin - vermutlich noch für mehrere Wochen. Foto: Franz Dangl

F ür Verwirrung und Rätselraten in Heidenreichstein sorgt derzeit die Selbstbedienungstankstelle an der Schremser Straße. Statt dem Start einer per Flugblatt beworbenen Aktion erfolgte die Sperre.