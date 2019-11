Farbe bekennen heißt es im Waldviertel für Thomas Frank: Der 39-Jährige, dem der Weg über die Bühne Heidenreichstein zum Schauspiel-Profi gelang, wurde für den Nestroy-ORF-III-Publikumspreis nominiert. Der Heidenreichsteiner rittert dabei neben anderen Schauspielern wie Tobias Moretti, Birgit Minichmayr oder Caroline Peters um die Gunst der Fans, die bis 23. November auf tv.orf.at/orfdrei mitstimmen können.

Thomas Frank gab bereits mit acht Jahren sein Debüt an der Bühne Heidenreichstein, immerhin spielte schon seine Mutter bei der Laienbühne: „Ich bin da immer mitspaziert – und schön langsam reingewachsen“, so Frank zur NÖN. Später lernte er Anlagenmonteur und hat unter anderem in Wien bei Leasingfirmen gearbeitet.

„Nebenbei hab ich weiter Theater gespielt. Irgendwann wollte ich mir einen neuen Job suchen. Da hat mich ein Freund auf die Idee gebracht, die Aufnahmeprüfung am Reinhardt-Seminar zu versuchen.“ Die renommierte Schauspiel-Uni nahm Frank beim zweiten Versuch. Seither legte er eine steile Karriere hin: 2007 bis 2015 erarbeitete er sich den Status als Publikumsliebling am Schauspielhaus Graz, danach wechselte er ans Volkstheater Wien. Außerdem spielte Frank bereits zahlreiche Film- und Fernseh-Rollen, etwa in „Vorstadtweiber“ oder in „M – Eine Stadt sucht einen Mörder“.

Der Nestroy wird am 24. November verliehen, Frank wird allerdings in Prag sein: „Ich spiele dort mit dem Volkstheater ein Gastspiel.“ So richtig stört ihn das offensichtlich nicht.