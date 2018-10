Während anderorts noch um Abschussgenehmigungen für Wölfe diskutiert wird, wird im Heidenreichsteiner Ortsteil Edlau schon auf Katzen geschossen. So vergangenen Samstag, als Lilly, die Katze der Familie Böhm, blutüberströmt heimkam.

Karin Böhm kümmert sich liebevoll um ihre angeschossene Katze Lilly. | F. Dangl

Der Tierarzt ortete via Röntgenbild ein Projektil in der Tierbrust. Katzenbesitzerin Karin Böhm ortet noch Glück im Unglück: „Lilly schaffte noch den Weg ins Haus, sodass wir ihr helfen konnten. Wenn es ihr dann besser geht, soll das Projektil operativ entfernt werden.“ Rund um die Edlau seien in der Vergangenheit schon einige Katzen spurlos vom Erdboden verschwunden. Natürlich wurde der jetzige Vorfall bei der Polizei gemeldet und angezeigt.

Am Röntgenbild von Lilly ist das steckengebliebene Teilprojektil zu sehen. | privat

Dort jedoch sind nach Aussage eines Beamten keine weiteren Fälle vorgemerkt. Oft würden Tierhalter einfach glauben, die Katze sei einem Unfall zum Opfer gefallen oder habe das Weite gesucht. In diesem Fall wird es zu Ermittlungen kommen. Karin Böhm, die dieses Ereignis sichtlich mitgenommen hat, kümmert sich liebevoll um ihre verletzte Lilly und hofft vielleicht auf Wahrnehmungen aus der Bevölkerung.

„Das Ganze muss am Samstag zwischen 19 und 21 Uhr passiert sein. Ich hoffe nur, dass keine Wundinfektion dazukommt und unsere Mieze bald operiert werden kann, damit sie wieder ganz gesund wird.“