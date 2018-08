„Unser Geschichtsbuch ‚Worst of Waldviertel‘ ist um ein erbärmliches Kapitel reicher“, schreibt der Verein „RespekTiere“. „Nach den Kistenhunden nun die Käfighunde – der Horror geht in die nächste Runde.“ Erst Ende Mai berichtete die Gmünder NÖN über eine Aktion des Tierschutzvereines in der Burgstadt, bei der zahlreiche Hunde befreit wurden. Nun war er „wenige hundert Meter vom letzten Tatort entfernt“ wieder aktiv.

Der Verein „RespekTiere“ protestierte vor dem Haus der vermeintlichen „Hundezüchterin“ in Heidenreichstein. | Verein RespekTiere

Laut „RespekTiere“ hatten die Nachbarn schon lange die Tierquälerei bemerkt. „Das laute Bellen der ständig im Haus gefangenen Tiere setzte laut Aussage einer Anrainerin den Nerven zu, selbst zu später Stunde erschallt die Umgebung in aufgeregtem Gekläffe. Kein Wunder, bei bis zu 50 Tieren“, so Tom Putzgruber. Die Nachbarn hätten auch mehrfach die Polizei verständigt, geschehen sei meist nichts.

Vor zwei Wochen habe die „Züchterin“ auf Anweisung der Amtstierärztin fast 20 Hunde abgeben müssen. Doch die „Welpenproduktion“ ging scheinbar weiter, die Aktivisten von „RespekTiere“ stöberten die Internet-Seite, auf der die Tiere angeboten wurden, auf und besuchten als vermeintliche Hundekäufer die Frau, die es, so Putzgruber, laut eigenen Aussagen auf 35 Jahre Erfahrung in „Hundezucht“ in Wien, Krumau und Irnfritz gebracht habe.

Keine Gefahr in Verzug: Keine direkte Abnahme

Die beiden zum Ansehen vorgezeigten Welpen „zeigten sich extrem scheu, jede Berührung ließ sie panikartig aufschreien. Die Augen verklebt, das Fell stumpf, einer der beiden – erst wenige Wochen alt – mit großen haarlosen Stellen am Körper“, so Putzgruber. Die Frau ließ die Aktivisten nicht ins Haus, sondern nur aufs WC. Tags darauf hätten anonym zugespielte Bilder die Vermutungen bestätigt, sagt Putzgruber: „Hunde in kleinen Käfigen, fast ohne jede Bewegungsfreiheit! Ein Leben auf nassem Zeitungspapier, alleine gelassen in den eigenen Exkrementen!“

Am Samstag um 16 Uhr demonstrierten Aktivisten daher vor dem Haus. Polizei und Amtstierärztin wurden herbeigerufen, die Hundebesitzerin wurde telefonisch verständigt. „Die Nachbarn sind inzwischen natürlich auch längst aufmerksam geworden, die Szenerie spitzt sich zu“, erzählt Putzgruber, der auch von Schimpftiraden der „Züchterin“, als sie schließlich eintraf, berichtet. Die Polizei habe das Haus lange durchsucht, die Aktion sei erst um Mitternacht beendet worden. Laut Putzgruber seien die Käfige entfernt worden, allerdings keiner der Hunde behördlich beschlagnahmt worden.

"Beim Einsatz war die Behörde schon vor Ort"

Bezirkspolizeikommandant Wilfried Brocks bestätigt auf NÖN-Nachfrage den Polizeieinsatz, verweist aber bezüglich weiterer Maßnahmen an die Bezirkshauptmannschaft: „Die zuständige Behörde hat zu überprüfen, ob Tierwohl gefährdet ist. Bei dem Einsatz war die Behörde ja schon vor Ort.“

Laut Bezirkshauptmann Stefan Grusch habe man festgestellt, dass keine artgerechte Tierhaltung vorliege und eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft wurde eingebracht. Gefahr in Verzug habe die Amtstierärztin nicht festgestellt, deshalb seien die Hunde nicht sofort abgenommen worden. „Wir werden die Hundehalterin aber nun verstärkt kontrollieren“, so Grusch. Unter Umständen könne noch ein Halteverbot ausgesprochen werden.