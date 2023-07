Top-Plätze: Erfolg für Bühler bei Wettbewerb der Industrie-Lehrlinge

„Da nur zwei Lehrlinge pro Unternehmen und Kategorie teilnehmen durften, ist das schon eine kleine Sensation für sich“, sagt Bruno Kittner, Geschäftsführer von Bühler Heidenreichstein. Da sich die beiden für eine Doppellehre mit Elektrotechnik entschieden hatten, durften sie in dieser Kategorie auch noch ihr Können unter Beweis stellen. Grabner schaffte es ins Mittelfeld, Altmann verpasste knapp einen Platz am Stockerl und wurde Vierter. „Obwohl wir die Vorbereitung auf den Elektro-Bewerb aufgrund sehr hoher Auslastung in der Produktion teilweise im normalen Tagesgeschäft unterbringen mussten, ist das noch ein sehr respektables Ergebnis“, betont Ausbilder Mario Pichler.

Das Werkzeugbautechnik-Duo Lisa Zibek (Amaliendorf) und Maximilian Denk (Ullrichs) schaffte es außerdem, die Dreh- und Fräswerkstücke und die CNC-Drehaufgabe am zweitschnellsten bzw. am schnellsten fertigzustellen. „Wir sind mächtig stolz auf die Leistungen unserer Lehrlinge“, sagt Ausbildungsleiter Alfred Uitz. Ausbilder Marc Schanza: „Wir hoffen, dass unsere Lehrlinge Vorbilder für andere Jugendliche sein können und ihnen dadurch Möglichkeiten und Ziele aufgezeigt werden, die sie selbst auch nutzen bzw. erreichen können.“