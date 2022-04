Trauer um Erna Nöbauer (94)

Als Wirtin war Erna Nöbauer eine Legende und führte viele Jahre lang das gleichnamige Gasthaus in Heidenreichstein. Nun verstarb sie im 95. Lebensjahr.

Obwohl ihr Leben von einigen Schicksalsschlägen geprägt war – so verlor sie schon in jungen Jahren ihren Gatten Alfred durch einen tragischen Unfall – stellte sich Erna Nöbauer tapfer dem Leben und betrieb die Gastwirtschaft mit Idealismus und großem Erfolg. So war der „Nöbauer“, wie das Lokal im Volksmund hieß, nicht nur der Treffpunkt aller Heidenreichsteiner, sondern wurde wegen der Kochkünste der Wirtin auch von vielen auswärtigen Gästen besucht. Darüber hinaus war hier das Veranstaltungszentrum der Burgstadt, wo viele Bälle und andere Anlässe stattfanden. Auch als Beherbergungsbetrieb stand der „Nöbauer“ stets für alle Besucher offen. Einige Jahre nach der Jahrtausendwende wurde der Gasthof geschlossen, dann kurz als Disco betrieben, ehe die WAV das markante Gebäude am Kreisverkehr 2016 zum modernen „Betreuten Wohnen“ mit 17 barrierefreien Einheiten umfunktionierte.

Wirtinnen-Legende Erna Nöbauer, die zuletzt in Wiesmaden (Gemeinde Gastern) lebte und am 17. März verstarb, wird im engsten Familienkreis bestattet. Die Verabschiedung erfolgt am 7. April um 13.30 Uhr im Naturparkzentrum.

