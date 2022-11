Trauer um Franz „Tarzan“ Apfelthaler

Plötzlich und unerwartet verstarb am 7. November der weithin bekannte Heidenreichsteiner Franz „Tarzan“ Apfelthaler im 86. Lebensjahr.

Viele sportliche Aktivitäten prägten das Leben des Franz Apfelthaler, der unter seinem Spitznamen „Tarzan“ große Bekanntheit erlangte. Er war mit Leib und Seele dem Waldviertel verbunden, wurde in Artolz geboren und übersiedelte dann nach Altmanns, ehe er seit einigen Jahren seinen Wohnsitz in Heidenreichstein hatte. Beruflich bis zu seiner Pensionierung bei der Gemeinde Wien tätig, wurde Apfelthaler durch seine Erfolge als Gewichtheber bei diversen Vereinen zu einer Fixgröße in der Szene.

So hatte er wesentlichen Anteil daran, dass es dem Heidenreichsteiner Stemmklub in den 1960er-Jahren gelang, einen österreichischen Mannschaftsrekord aufzustellen. Apfelthaler errang etliche Meistertitel, wurde bei den Seniorenathleten drei Mal Europameister und belegte im Jahr 2004 bei der Weltmeisterschaft jeweils die Ränge I, II und III, er stellte in dieser Klasse einen Weltrekord auf und sammelte dabei viele Erfahrungen, die er später an junge Athleten weitergab.

Nebenbei sammelte der Heidenreichsteiner diverse zwei- und vierrädrige Fahrzeug-Raritäten, nahm an Oldtimer-Rallyes teil und konnte das berühmte Semmering-Bergrennen einige Male am Siegerpodest beenden.

Sportlich war „Tarzan“, der seinen Spitznamen schon als Jugendlicher seiner „Leoparden-Badehose“ verdankt hatte, in seiner Pension dann als „Kartendippler“ und Fußball-Zuschauer unterwegs, wo er den Kickern aus Heidenreichstein und Amaliendorf gerne die „Daumen drückte“. Umso schockierender wurde die Nachricht von seinem Ableben in seinem großen Bekanntenkreis aufgenommen.

