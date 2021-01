Sie gehören zu den traditionsreichen Gebäuden in Heidenreichstein, beherbergten in der Vergangenheit gut besuchte Einrichtungen: die „Alte Apotheke“ am Stadtplatz sowie das große Haus vis-à-vis der Burg, wo sich viele Jahre lang das Geschäft Eisen-Apfelthaler befand. Nach einigen Jahren Leerstand werden beide Gebäude nun renoviert und einem neuen Verwendungszweck zugeführt.

Ziel: Alte Zins- und Stadthäuser vor dem Verfall bewahren.

Verantwortlich dafür zeichnet Manfred Lebenbauer, der mit der „Immobilienentwicklungs GmbH“ in Wien sowie als Chef einer Althaussanierungsfirma gemeinsam mit seiner Frau Elisabeth, die als Sachverständige die „E.M.E.Immobilienmanagement GmbH“ führt, die Objekte erwarb und neuen Verwendungszwecken zuführen möchte. „Unsere Firmen haben ihr Hauptaugenmerk darauf gerichtet, alte Zins- und Stadthäuser zu erwerben und vor dem Verfall zu retten“, sagt Lebenbauer: Den Heidenreichsteiner Bauten attestiert er „eigenes Flair, welches wir zu erhalten versuchen. Die darin befindlichen alten Nutzungsobjekte werden als Wohnungen oder Ferienappartements neu geplant und nach dem neuesten Stand der Technik ausgebaut und generalsaniert.“ So soll leistbares Wohnen in schön erhaltenen Altbauten möglich sein und das Stadtbild nicht von klotzigen Neubauten beeinträchtigt werden.

Ein Umbau läuft bereits, der nächste soll im März starten. Geplant sind zudem Dachgeschoß-Ausbauten, Auf- und Zubauten. „Wir sind sehr darauf bedacht, dass sich diese in das Stadtbild einfügen“, so Manfred Lebenbauer, der gepaart mit der Erhaltung der Außenfassade auch mit neuem Innenleben ein Stück Tradition in Heidenreichstein erhalten möchte.

So sollen in der „Alten Apotheke“ am Stadtplatz neben einem Geschäftslokal sieben modern und topausgestattete Wohnungen oder Ferienappartements, teils mit Terrasse oder Garten, bis Ende April bezugsfertig sein. Der Startschuss zum Umbau bei „Eisen-Apfelthaler“ soll im März erfolgen. Nach der Gesamtsanierung soll es auch hier zur Errichtung acht moderner und hochwertiger Wohnungen bzw. Appartements, ebenfalls teils mit Garten und Terrasse, kommen. Zudem sind zwei generalsanierte Abteilungen, die für Geschäfte verwendet werden können, geplant.

Insgesamt nehmen die neuen Eigentümer nicht weniger als 1,8 Millionen Euro in die Hand – um „diese Gebäude, die mit der Stadt Heidenreichstein verbunden sind, ohne Abriss oder Neubau, zu erhalten. Wir hoffen, mit unserer Sanierung ein bisschen Aufschwung nach Heidenreichstein zu bringen, denn diese Stadt hat so viel zu bieten“, betont der Investor.

„In die wunderschöne Gegend verliebt."

Ein Unbekannter ist Manfred Lebenbauer im Gmünder Bezirk übrigens nicht mehr: Er hat sich bereits in der Nachbarstadt Litschau einen guten Namen gemacht. Durch Zufall seien er und seine Gattin einst ins Waldviertel gekommen, hätten sich sofort „in die wunderschöne Gegend verliebt“. Auf der Suche nach einem Domizil wurden sie in Litschau fündig. „2016 erwarben wir eine kleine ‚Stadtvilla‘ in der Teichallee, die wir mit viel Liebe und Aufwand renovierten“, blickt er zurück.

Litschauer Projekt weitete sich nach und nach aus

Nachdem die Nachfrage von Wohnraum im Waldviertel zuletzt stark stieg, entschloss sich das Paar schließlich noch zu einem Neubau auf dem Grundstück, der nun das Haupthaus harmonisch ergänzt. 2018 und 2019 kam es als Draufgabe zur Generalsanierung und Errichtung weiterer sechs Wohnungen und Ferienappartements, teilweise mit Terrassen und Gärten, in der Schrammelstadt.

Im Oktober 2020 begannen die beiden noch, ebenfalls in der Teichallee in Litschau, mit einem weiteren Neubau, der bis Juni fertiggestellt sein und dann zehn moderne Ferienappartements samt Balkon bzw. Loggien bieten soll. „Neben dem Erholungswert legen wir unser Hauptaugenmerk natürlich vor allem auf leistbares Wohnen in schönen Häusern, umgeben von der herrlichen Natur des Waldviertels“, so der Waldviertel-Fan Martin Lebenbauer.