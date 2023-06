Unfall frühmorgens auf der B5: Motorradfahrer tot

Der Unfall ereignete sich frühmorgens im Bereich zwischen dem „Räuberswald“ und der Käsemacherwelt in Heidenreichstein. Der Motorradlenker war von Eisgarn kommend in Richtung Heidenreichstein unterwegs und prallte in der Baumreihe entlang der Bundesstraße, wo es in der Vergangenheit schon vielfach schwere und auch tödliche Unfälle gegeben hatte, gegen einen Baum.

Laut Polizei erlag der Fahrer mittleren Alters aus dem Bezirk Gmünd an Ort und Stelle seinen Verletzungen. Die Feuerwehr Heidenreichstein wurde um 3.51 Uhr durch die Polizei zur Bergung des Motorrades gerufen, sie rückte mit elf Kameraden und Kranfahrzeug aus, half auch bei der Bergung des Verstorbenen.