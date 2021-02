Verschmorte Wasserleitung diente als Sprinkleranlage .

Ein Brand im Keller eines Einfamilienhauses in der Brunnengasse in Heidenreichstein (Bezirk Gmünd) führte am 24. Februar kurz nach 19 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz. Die Floriani bekamen dabei unverhofft Unterstützung bei der Brandbekämpfung: Durch die geschmorte Wasserleitung und der dadurch entstandenen „Sprinkleranlage“ hielt sich der Brand in Grenzen.