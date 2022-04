Aufwertung: Käsemacherwelt wird Zentrum für Antipasti

Nein, das ist alles andere als ein schlechtes Vorzeichen: 20 Jahre nach Eröffnung der kurz darauf spektakulär gescheiterten Anderswelt und 10 Jahre nach dem Neustart am Areal hoch über Heidenreichstein als Käsemacherwelt öffneten die Käsemacher voriges Wochenende das Tor zur elften Saison mit einer Großbaustelle. Grund ist eine Umgestaltung in nun ehemaliger Käserei und Schaukäserei, die der Burgstadt im Sommerhalbjahr hundert Vollzeit-Arbeitsplätze bringt.

Käsepioniere

Um die Zusammenhänge zu begreifen, braucht es zunächst den Blick nach Scheutz, Bezirk Krems-Land. Hier hatte das Abenteuer 1991 den Anfang genommen, als Hermann Ploner auf seinem Bauernhof als Erster in Österreich den Fokus auf Ziegen- und Schafmilch gelegt und die Käsemacher gegründet hatte. Der Betrieb wuchs rasch. In Scheutz wurde der Platz zu eng, die Käseproduktion wanderte in die ehemaligen Molkereien Waldkirchen bzw. Waidhofen und zuletzt ins ehemalige Fleischveredelungs-Zentrum Vitis, wo auch die Verwaltung untergebracht wurde. Parallel dazu wurde in Scheutz das Gemüse für die beliebten Antipasti hergestellt bzw. verarbeitet.

2008 kam Heidenreichstein ins Spiel. Die ehemalige Anderswelt wurde gekauft und bis 2012 um 6,2 Millionen Euro zur Käsemacherwelt mit Produktion, Schaukäserei, Restaurant, Shop und Außenbereich samt Teich und kleinem Streichelzoo umgebaut. Heute ist die Käsemacherwelt, die vor Covid von gut 40.000 Gästen pro Jahr besucht wurde, als Top-Ausflugsziel in Niederösterreich gelistet.

Aus drei Standorten mach zwei

Vorigen Winter wurden die Weichen neu gestellt. „Der Hof in Scheutz ist in die Jahre gekommen, es wäre Zeit für umfangreiche Arbeiten“, sagt Doris Ploner, seit 2013 Geschäftsführerin: „Zugleich hatten wir in Heidenreichstein immer mehr Platz, als für die Käseproduktion benötigt war.“ Also wurde entschieden, Scheutz aufzulassen, die Gemüseverarbeitung nach Heidenreichstein zu verlegen und die Käseproduktion in Vitis zusammenzufassen. In Vitis wurde es etwas enger und musste Lagerplatz für einen größeren Reinraum weichen, räumt Ploner ein. „Aber es geht.“ Vor allem: „Die Prozesse werden stark vereinfacht und die Wege kürzer. In Heidenreichstein passt die Infrastruktur von der Anlieferung über die Wasserversorgung bis zur Kühlung, wir können die Gemüseverarbeitung als logischen Ablauf neu organisieren.“

Verarbeitungsmenge in Burgstadt: Über 70 Millionen Stück

Neben etwa vier Millionen Litern Rohmilch – davon 1,5 Mio. Liter Schaf- und 1,1 Mio. Liter Ziegenmilch – verarbeiten die Käsemacher aktuell gut 900 Tonnen bzw. über 70 Millionen Stück Gemüse bzw. Früchte pro Jahr. In Scheutz geschah Letzteres von Juni bis Oktober mit 80 bis 120 Vollzeit-Saisonarbeitern im 2-Schicht-Betrieb – in Heidenreichstein soll durch eine Saison-Ausweitung etwas Druck rausgenommen werden. Die meisten Saisonkräfte gehen den Schritt laut Ploner mit, „Anreisen hatten sie bisher auch nach Scheutz müssen.“ Frühere Käserei und Schaukäserei werden aktuell umgerüstet, der Anlagenpark samt Förderband wird demnächst übersiedelt. Wenn im Juni erste Lieferungen von Peppersweet, Paprika, Zucchini oder Zwiebeln bis zu Feigen, Pflaumen und Aprikosen kommen, muss der Umbau abgeschlossen sein.

Einblicke in Antipasti-Produktion

In der Käsemacherwelt findet dann mit Ausnahme des Waschens der ganze, großteils händische Verarbeitungsprozess vom Sortieren übers Ausstechen zum Einlegen vor den Augen der Führungsgäste statt.

Geöffnet sind Käsemacherwelt, Shop & Gastro jetzt schon mittwochs bis sonntags und feiertags. Bis die Schaumanufaktur anlaufen kann, geht es bei Führungen zu stark reduzierten Preisen ins Kino mit dem Film zur Käsemacher-Geschichte und auf den Rundgang zu Info- & Schautafeln, Verkostungen oder Mini-Käserei. Das von Chris und Kerstin Webster betriebene Restaurant Kaskuchl mit acht Mitarbeitern habe sich als Ort auch zum Mittagessen etabliert, sei schon fast jedes Wochenende für eine Hochzeitsfeier gebucht, sagt Marketingchefin Nina Schreiber.

Käsemacher mit Umsatzplus, aber Kampf gegen Engpässe & Teuerung

Was die Käsemacher außerdem beschäftigt? In Vitis investierten sie im Winter gut 800.000 Euro in eine sole-basierte Kühlanlage, die ohne Kühlgase auskommt, umweltfreundlicher und billiger arbeitet. Und, so Doris Ploner: „Wir kämpfen wie alle mit Teuerungen und Engpässen bei Rohwaren. Das betrifft Transporte genauso wie Glas, Futter, Düngemittel, Milch oder den Preis für unser Rapsöl aus einer österreichischen Mühle, der sich in einem Jahr fast verdreifacht hat.“

Zugleich registriert sie ein Nachfrageplus. 2021 seien erstmals seit der Sanierung 2013 die 20 Millionen Euro Umsatz geknackt worden, von 2019 bis 2021 kletterte der Umsatz von 18,7 auf 20,2 Mio. Euro hoch. „Weil weniger außer Haus gegessen wurde, wollte man sich verstärkt was Gutes für zuhause leisten. Das spürten wir“, sagt Ploner. Vor Beginn der Erntesaison beschäftigt sie gut 150 Mitarbeitende. Es könnten mehr sein: „Zehn, elf Jobs vom Einkauf über Technik und Produktion bis zum Klärwärter sind immer ausgeschrieben.“

