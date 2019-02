Zum blutigen Vorfall vor der Heidenreichsteiner Disco „Ypsilon“ am 3. Februar betont Disco-Chef Joachim Nöbauer, generell keine Steigerung von Straftaten oder Gewaltakten wahrzunehmen.

„Auch diesmal haben die Security-Leute den Unruhestifter sofort des Hauses verwiesen. Mit so einer Eskalation konnte aber niemand rechnen, obwohl der Mann schon beim Verlassen der Disco mit Gegenständen um sich warf“, sagt Nöbauer.

Die Eskalation in der Burgstadt ist auch in anderen Waldviertler Discos Thema. Empört zeigt sich etwa Martin Zimierski, einer der Betreiber der „Evebar“. „Das ist ein Wahnsinn.“ Handgreiflichkeiten kämen in Vitis so gut wie nicht vor, denn: „Wir führen eine Türpolitik.“ Aggressive Nachteulen dürfen erst gar nicht die Schwelle übertreten.

Das fruchtet: „Ich kann mich in den letzten eineinhalb Jahren an keinen Vorfall erinnern“. Passiert doch etwas, setzt es Disco-Verweise bis zum Hausverbot. Die fünf Securitys würden die „Handvoll Wiederholungstäter“ bestens kennen, sagt Zimierski: „Wir sind auf jeden Fall auf die Sicherheit unserer Gäste bedacht – sie sagen uns auch immer wieder, dass sie sich bei uns wohlfühlen.“

Geschockt ist auch der Betreiber der Disco Concorde in Gerweis (Bezirk Zwettl), Hans-Peter Zottl: „Bisher hörte man von solchen Vorfällen nur aus Großstädten. Das Schlimmste, was in unserer Disco im Laufe von 23 Jahren passierte, war, dass jemand einem anderen eine Bierflasche auf den Kopf schlug“. Einen generellen Anstieg der Gewaltbereitsschaft stellt auch er nicht fest. Gäste, die sich daneben benehmen, andere Besucher belästigen oder Raufereien anzetteln, werden von den Securitys sofort des Lokals verwiesen. „Bestimmte, waldviertelweit bekannte Kandidaten dürfen erst gar nicht in die Disco rein“, fügt Zottl hinzu.

„Hat nichts mit der Nationalität zu tun“

Personen den Zutritt nur aufgrund ihrer Nationalität zu verweigern, kommt für Zottl nicht infrage. „Vor einem Jahrzehnt hatten wir mit Türken aus St. Pölten Probleme, die laufend Raufereien starteten. Damals ließen wir generell keine Türken mehr rein. Das wollen wir aber nicht wieder tun, es wäre die allerletzte Option“, stellt er klar. Auf eine Ausländer-Debatte lässt sich auch der „Ypsilon“-Chef nicht ein: „Das hat nichts mit der Nationalität zu tun, ist mehr dem übermäßigen Alkoholkonsum geschuldet.“