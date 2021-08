Was wurde aus dem beliebten Briefträger Werner Müller? .

Geboren in Aalfang und aufgewachsen in Heidenreichstein, absolvierte Werner Müller eine kaufmännische Lehre in Schrems. In seiner Anfangszeit bei der Post war er als „Springer“ in der Granitstadt im Einsatz, kam dann schließlich nach Heidenreichstein, wo er das Gebiet rund um Seyfrieds und später auch Kleinpertholz betreute.