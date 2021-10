Auch beruflich zog es ihn in diesen Bereich. Nach Absolvierung der HTL für Motoren- und Maschinenbau war er bei diversen Firmen in leitender Position tätig, ehe er ab 1975 sein Wissen als Lehrer an der Berufsschule für Metalltechnik in Wien an jüngere Menschen weitergab. 2007 wurde Schandl schließlich Direktor der Schule und blieb es bis zu seiner Pensionierung 2012.

Trotz seiner Berufstätigkeit in Wien errichtete er schon vor Jahren in Wielandsberg bei Heidenreichstein ein Haus, das er früher nur am Wochenende, im Ruhestand aber gerne öfter nutzt. „Die Ruhe und die Menschen im Waldviertel geben mir Kraft und Freude“, so Schandl, der sich in der alten Heimat immer am wohlsten gefühlt hat. „Hier kann man in aller Gemütlichkeit das Radfahren genießen und in aller Ruhe Haus und Grundstück in Schuss halten. Und wenn alle Stricke reißen, findet man immer Freunde, um auf ein Bier zu gehen.“