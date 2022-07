Was wurde aus dem Feuerwehr-Kommandanten?

Werbung

Geboren in Waidhofen und aufgewachsen in Heidenreichstein, erlernte Alfred Albrecht den Beruf des Automechanikers, den er einige Jahre ausübte, ehe er ab 1980 bis hin zu seiner Pensionierung 40 Jahre als Postbus-Lenker im Linienverkehr tätig war. Neben seinem Beruf gehörte Albrechts größte Leidenschaft der Feuerwehr in seinem Heimatort, wo er als 16-Jähriger eintrat und noch heute dabei ist. Er durchlief viele Dienstränge und übernahm 2005 das Kommando von Andreas Apfelthaler, ehe er 2021 aus Altersgründen in den Mannschaftsstand zurückkehrte.

Darüber hinaus war Albrecht überregional engagiert und in diversen Funktionen wie als Unterabschnittskommandant oder als Abschnittsfeuerwehrkommandant-Stellvertreter im Einsatz. In seiner Amtszeit bei der Feuerwehr Heidenreichstein wurden zahlreiche Festivitäten veranstaltet, die neue Einsatzzentrale errichtet und der Fuhrpark erweitert. „Der Feuerwehr gehört meine ganze Leidenschaft und ich werde mich hier, solange es geht, einbringen“, so der ehemalige Kommandant, der nebenbei auch gerne Reisen unternimmt.

