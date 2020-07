was wurde aus ...dem früheren Banken-Boss? .

Ferdinand Baumgartner sieht sich selbst als „Waldviertler Kosmopolit“ - geboren in Waidhofen, aufgewachsen in Gmünd, nach der Matura elf Jahre in Wien, wo er ein Wirtschaftsstudium absolvierte, ab 1973 im Bankwesen tätig war. 1979 führte ihn sein Berufsweg nach Heidenreichstein, wo er die Geschäftsleitung der Volksbank Oberes Waldviertel übernahm, die er neben weiteren führenden Funktionen in Gremien bis zur Pensionierung 2010 ausübte.