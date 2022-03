Was wurde aus dem „Horstl“?

Immer einen guten „Schmäh“ parat und um keine Antwort verlegen: So kennt man den ehemaligen Reiseunternehmer Horst Schopf aus Heidenreichstein, wo er aufwuchs und seine Eltern eine kleine Greißlerei samt Obst- und Gemüsehandel betrieben. Der Vater begann zudem ein Mietwagen- und Taxiunternehmen. Sohn Horst erlernte den Beruf des Verkäufers, nach dem Erwerb des Führerscheins stand der Laufbahn als Reiseunternehmer nichts im Wege. Gemeinsam mit Schwester Helga übernahm er in jungen Jahren den elterlichen Betrieb und baute ihn aus.

Neben einem Blumengroßhandel zählten auch Schul- und Möbeltransporte, Fernreisen und Fahrten zu Veranstaltungen zum Angebot. Nachdem Helga Schopf in Pension ging, folgte ihr Horst 2021 in den Ruhestand, den er durch einige Aktivitäten unterbricht: Neben Reisen und Angeln stehen vor allem Restaurierungsarbeiten von Traktoren und Oldtimern am Programm: „Der Zwang ist jetzt, ich stehe noch fallweise als Fahrer zur Verfügung. Wenn man mit Diesel im Blut und einem Lenkrad in der Hand aufgewachsen ist, kann man nicht so leicht davon ablassen.“

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden