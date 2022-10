Was wurde aus dem Kapellmeister?

Die Musik spielte früh eine große Rolle in Rainer M. Haidls Leben: Schon als Fünfjähriger erhielt der Ruderser vom Großvater Violinunterricht, als Teenager lernte er Trompete beim Vater. Studium und Aktivitäten im Musikbereich folgten. 2007 wurde er Kapellmeister in Heidenreichstein. Gemeinsam mit Jakob Allram setzte er erfolgreich neue Ideen um: Das Frühjahrskonzert mit Filmmusik in Kooperation mit der Jugendtheatergruppe KIT sowie Kinderkonzerte mit aktiver Beteiligung der Kids. „Darauf bin ich richtig stolz“, sagt Haidl. Mit dem Gedanken: „Eine Erneuerung wäre nicht schlecht“, gab er die Leitung im Jahr 2018 ab.

Heute ist er Leiter der Musikschule Thayaland, unterrichtet Blechbläser. Er leitet das Jugendensemble Echsenbach. Mit dem Unterhaltungsorchester Waldviertel UHO W4 spielt er U-Musik der 1920er bis 1940er Jahre. Die „Jungen“ der Stadtkapelle Heidenreichstein hat er zu den „Thayalandlern“ vereint, sie traten kürzlich beim Oktoberfest der American International School Vienna auf. „Fragt mich jemand, ob ich mitspiele, bin ich für alle Schandtaten offen“, so der Vollblutmusiker.

