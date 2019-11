Der in der Heidenreichsteiner Katastralgemeinde Motten aufgewachsene Matzku war schon als Jugendlicher ein Spitzengewichtheber. Der Inhaber mehrerer nationaler und internationaler Bestleistungen startete als jüngster Teilnehmer auch bei der Gewichtheber-WM 1956 in Warschau, dort musste er verletzungsbedingt aufgeben.

Wegen der vielen Knorpelschäden, die den gelernten Konditor, der auch beim Wiener Verein Argos in der Staatsliga tätig war, beendete er mit 23 Jahren seine Karriere. Danach war er in Wien als Inhaber eines Cafe-Restaurants erfolgreich unterwegs, ehe er nach 28 Jahren dieses Geschäft verpachtete und im Sporternährungshandel seine Erfahrungen als ehemaliger Spitzensportler einbrachte. Jetzt genießt der ehemalige Weltklasseathlet sein Pensionistendasein und macht ab und zu einen Abstecher in seine „alte Heimat“ Heidenreichstein.