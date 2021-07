Schon als Kind stand für die in Wielandsberg aufgewachsene Christine Permesser der Berufswunsch als Friseurin fest, den sie schließlich auch verwirklichte. In Krems erlernte sie das Friseurhandwerk und nach fünfjähriger Absenz kehrte sie als Gesellin nach Heidenreichstein zurück, um im Frisiersalon Adensam zu arbeiten. Bald schaffte sie mit Bravour die Meisterprüfung und übernahm schließlich im Jahr 1981 das Geschäft ihres Arbeitgebers, um es bis zu ihrer Pensionierung 2008 erfolgreich zu betreiben.

Permesser schaffte es immer wieder, den Spagat zwischen Geschäft und Familie zu meistern und blickt heute noch mit Wehmut auf ihre Karriere zurück: „Trotz all dem Stress möchte ich keine Sekunde davon missen. Im Gegenteil, ich brauchte schon einige Zeit, um mich an den Ruhestand zu gewöhnen. Vor allem die Kundenkontakte fehlten mir anfangs sehr.“ Heute lässt es Christine Permesser, die in Altmanns wohnt, ruhiger angehen, arbeitet gerne im Garten und freut sich, wenn ihre Kinder und Enkelkinder zu Besuch sind. Sonst trifft man die sportliche Dame öfters beim Nordic-Walking oder bei Motorradausfahrten als Beifahrerin ihres Gatten Gerhard. -fd-