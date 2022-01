Was wurde aus der „Kult-Wirtin“?

Über viele Jahre hinweg lenkte Anni Berger die Geschicke des „Rasthof Stefanie“ in Heidenreichstein. Schon von klein auf hatte sie die Gasthaus-Atmosphäre sozusagen im Blut und ihre Berufslaufbahn in der Wirte-Dynastie Berger war praktisch vorgezeichnet.

Gleich nach der Schule begann sie in der Gastronomie zu arbeiten und übernahm schließlich Anfang der 1970er Jahre den von ihrem Vater Leo Berger gegründeten „Rasthof Stefanie“, den sie durch zahlreiche Umbau-und Erweiterungsarbeiten zu einem gemütlichen Gasthaus-und Beherbergungsbetrieb machte. Im Jahr 1988 übernahm schließlich Sohn Bernhard die Leitung des Unternehmens, wobei er den Erfolgsweg seiner Mutter fortsetzte. Natürlich sorgte Anni Berger als „helfende Hand“ weiterhin für fachgerechte Unterstützung und springt auch heute noch ein, wenn „Not am Mann beziehungsweise an der Frau“ herrscht.

Auch sonst wird ihr nicht langweilig: „Wenn es geht, befasse ich mich mit dem Stricken oder spiele auch noch gerne Karten“, so die 83-jährige Wirtin, die aber auch heute noch gerne mit den Stammgästen „ein Plauscherl“ führt.