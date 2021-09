1972 startete sie an der Sonderschule Heidenreichstein, ehe sie an die Volksschule wechselte und dort bis zum Pensionsantritt 2012 unterrichtete. Nebenbei stellte sich die Pädagogin stets in den Dienst der Öffentlichkeit: Für die SPÖ wurde Jank 1985 im Gemeinderat angelobt, übernahm 1991 das Amt einer Stadträtin, das sie bis März 2020 erfolgreich innehatte.

In anderen Bereichen ist sie heute noch aktiv: Neben ihrer Funktion im Vorstand des Naturparkes bringt sie sich als Ortsgruppenvorsitzende der Volkshilfe Heidenreichstein und als Mitglied des Landesvorstandes ein. Trotzdem bleibt für ihre drei Enkelkinder Zeit und es bereitet ihr große Freude, wenn diese zu Besuch kommen. Neben der Gartenarbeit zählen das Kochen und Backen zu ihren Lieblingsbeschäftigungen, auch ausgiebigen Reisen ist sie nicht abgeneigt. Rückblickend kann Elisabeth Jank ihren Tätigkeiten viel Positives abgewinnen: „War auch der Stress oft ziemlich groß, so habe ich doch keinen Tag davon bereut.“Franz Dangl