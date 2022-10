Wechsel in Stadtkapelle: Polt folgt auf Handl

Mit einem Wechsel an der Spitze des Vereins startet die Stadtkapelle Heidenreichstein in den Herbst: Michael Polt hat Kurt Handl als Obmann abgelöst, neuer Stellvertreter ist Christoph Handl. Die Weichen für die nächsten Jahre haben Handl und Polt noch gemeinsam gestellt, genug zu tun gibt es trotzdem – etwa um die Jugendarbeit.

Seit 2011 war der gebürtige Mostviertler Kurt Handl Obmann der Stadtkapelle Heidenreichstein, zuvor hatte er dieses Amt schon in der Stadtkapelle Litschau inne.

Frühjahrskonzerte als Gesamterlebnis

Mit Freude blicke er auf die Weiterentwicklung der Heidenreichsteiner Frühjahrskonzerte zurück: „Zur Moderation werden gemeinsam mit der Theatergruppe KIT Kurzfilme gestaltet. Da können sich vor allem auch die jungen Mitglieder einbringen, darüber habe ich mich immer sehr gefreut.“ Die Pandemie war freilich eine Herausforderung, musikalischen Nachwuchs für die Kapelle zu begeistern eine andere.

„Das ist auch mir leider nicht immer gelungen. Aber es ist schön, dass jetzt wieder eine starke junge Gruppe nachkommt“, sagt Handl. An der Jugendarbeit will auch sein Nachfolger Michael Polt dranbleiben. Der Informatiker kommt aus Dietweis, ist seit den 1990er Jahren Mitglied der Stadtkapelle und spielt dort Horn. Zuletzt hat er sich schon als Obmann-Stellvertreter eingebracht. „Ich bin unter der Woche aus beruflichen Gründen in Wien, komme aber beinahe jedes Wochenende nach Heidenreichstein. Die Stadtkapelle ist dafür einer der Hauptgründe, verbindet mich immer noch sehr eng mit dem Waldviertel“, sagt Polt: „Ich bin schon länger im Vorstand und dachte mir, es wäre nun an der Zeit, aus der zweiten in die erste Reihe zu treten.“

Nächstes Jahr geht es zu „Mid Europe“

Gemeinsam mit Kurt Handl sei für die Zukunft der Stadtkapelle viel vorbereitet worden, etwa die Teilnahme an „Mid Europe“ – einem der bedeutendsten internationalen Blasmusikfestivals – in Schladming im nächsten Jahr. Ehe die Kapelle 2025 100 Jahre wird.

