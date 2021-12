Wohnbau geplant: Ziel ist Baustart 2023

Vier Jahre, nachdem ein Wohnbauprojekt der gemeinnützigen Bau- und Siedlungsgenossenschaft Waldviertel (WAV) in der Waidhofner Straße in Heidenreichstein geplatzt ist, streckt die WAV noch einmal ihre Fühler in die Burgstadt aus: Der Bau von etwa zwölf Reihenhäusern im Norden Heidenreichsteins ist geplant.

Der Ankauf eines Wiesengrundes im Bereich zwischen Billa, Druckerei Janetschek und Mittelschule sei bereits über die Bühne gebracht worden, sagt WAV-Direktor Manfred Damberger zur NÖN, „derzeit befinden wir uns im Widmungsverfahren“. Vorgesehen sind hier zum aktuellen Stand zwölf Reihenhäuser in Holzbauweise, ein Baustart wird laut Damberger für das Jahr 2023 ins Auge gefasst.