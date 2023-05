Zimm: Erinnerungen an Textilgeschichte in einstigem Paradebetrieb

In den 1950er Jahren hatte die Strick- und Wirkwarenfabrik „Adolf Zimm & Söhne“ in Heidenreichstein mehr als 200 Beschäftigte, im 21. Jahrhundert lebte die Marke nach dem Ende der Fabrik immerhin als Franchising-Modell in vielen Verkaufsfilialen weiter. Dann war auch das ein Teil der Geschichte. Jetzt trafen etliche frühere Mitarbeiter wieder zusammen.

Gegründet im Jahr 1936 von Adolf und Karoline Zimm, die in der wirtschaftlich schweren Zwischenkriegszeit den Schritt in die Selbstständigkeit wagten, entwickelte sich das Unternehmen schon bald zu einem Vorzeigebetrieb der Waldviertler Textilmetropole Heidenreichstein und einem der führenden Strumpfhersteller Österreichs. Die Strick- und Wirkwarenfabrik Zimm war ein Innovator, konnte etwa für sich in Anspruch nehmen, die erste „nahtlose“ Damenstrumpfhose zu erzeugen. Bereits im Jahr 1958 fanden 170 Männer und Frauen als Textilarbeiter, 13 Angestellte, zwei Lehrlinge sowie 25 Heimarbeitende einen Arbeitsplatz bei Zimm.

Das Unternehmen wuchs, behauptete sich am Markt dank der Qualität seiner Erzeugnisse, bis die Globalisierung eine Abwärtsbewegung in Gang setzte. Nach der Jahrtausendwende kam es zu schweren Einbußen, da immer mehr Billigware aus Fernost den Textilmarkt überschwemmte, in der Folge zu Personalreduktionen im ursprünglichen Betrieb. In den „Nullerjahren“ folgte die Insolvenz und Schließung in der Waidhofner Straße – zu der Zeit mit nicht einmal mehr zwei Dutzend Beschäftigten.

Zuletzt noch 72 Zimm- Filialen in ganz Österreich

Die Marke Zimm lebte vorerst weiter, war durch ein Franchising-Modell noch in 72 Filialen in ganz Österreich präsent – in Heidenreichstein etwa direkt gegenüber der Burg. Dann war auch dieses Kapitel Geschichte.

Trotzdem ist die Marke Zimm vielen in Heidenreichstein und Umgebung noch immer ein Begriff. Um das aufrecht zu halten, initiierte Rudolf Schleritzko nun ein Treffen von ehemaligen Zimm-Beschäftigten im leer stehenden Werk ihres ehemaligen Arbeitgebers. Unter der Führung von Stephan Zimm und Günter Hetzendorfer konnten die zahlreichen Teilnehmenden ihre einstige Wirkungsstätte aufsuchen und anschließend im gemütlichen Rahmen Geschichten und Erlebnisse aus ihrem früheren Berufsalltag aufleben lassen.

