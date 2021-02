Im Rahmen des grenzüberschreitenden Förderprojekts „Connecting Nature“ werden zurzeit im Naturpark Heidenreichstein diverse Sanierungsarbeiten vorgenommen. Vor allem rund um das Moor werden Staustufen gesetzt, um damit das Austrocknen dieses Naturschutzgebietes zu verhindern. Ermöglicht werden diese Maßnahmen durch ein Arbeitspaket der Bundesforste sowie Zuschüssen aus EU-Fördermitteln.

Für das stetige Engagement ums Heidenreichsteiner Moor wurde der Naturpark indes nun von einer unabhängigen Fachjury zum „Naturpark des Jahres 2021“ gekürt. Der Verband der Naturparke Österreichs (VNÖ) hebt jährlich einen von derzeit 47 Naturparken in den Rang „Naturpark des Jahres“. 2021 fiel die Wahl auf den Naturpark am Rand der Burgstadt. Die grenzüberschreitende Naturschutzarbeit und die Möglichkeit, das Moor hier sinnlich zu erleben, gaben den Ausschlag für die Wahl. Beurteilt wurden Aktivitäten und Angebote in den Kategorien Schutz, Bildung, Erholung, Regionalentwicklung und Marketing.