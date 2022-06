Gute Aussichten: Neue Stätte für Leben und Handwerk in Schrems

Werbung

Während in der Stadt Schrems die Debatte um die künftige Gestaltung des Hauptplatzes läuft, nimmt ein tolles Bauprojekt von Gea bzw. Waldviertler Werkstätten mitten am Platz bereits Form an: Am Areal des früheren Konsum- bzw. Bipa-Marktes werden über einer Produktions- und Reparaturstätte fünf moderne Mietwohnungen und ein lichtdurchflutetes großes Büro errichtet.

Der Grundgedanke war von Heini Staudinger & Co schon beim Kauf der Immobilie vor über sieben Jahren gewesen, etwas gegen das Aussterben der Zentren und für das Handwerk zu tun. Danach hat sich das Projekt immer wieder verzögert, und als 2021 endlich mit Sanierung und Umbau gestartet werden sollte, da musste kurzerhand nochmal umdisponiert werden. Paul Tritscher, Co-Geschäftsführer neben Staudinger: „An den Außenwänden sind derartige Risse zutage getreten, dass wir an Ort und Stelle den kompletten Abriss und Neubau beschließen mussten. Preislich machte das im Prinzip keinen Unterschied.“

Fertigstellung Ende September geplant

Jetzt läuft der Bau nach Plan und laut Tritscher sehr harmonisch – eine Woche Verzögerung wurde nur aufgerissen, weil Ende September ein Herbststurm eine frisch aufgezogene Wand umgeworfen hatte. Ende des kommenden Septembers sollen die Räumlichkeiten bezogen werden können, das wäre jedenfalls das Ziel.

Hinter den Chefleuten geht es beim Lokalaugenschein an der linken Hausseite durch den Haupteingang in ein Foyer. Von hier kann rechts in die Geschäftsfläche abgebogen, gradaus Richtung Parkplatz hinterm Haus (drei Energieladestationen) oder die Stiegen hoch zu Wohnungen und Büro gegangen werden. Auch ein Lift ist vorgesehen: „Das Gebäude wird komplett barrierefrei“, betont Tritscher. Das Gefälle vorm Haus werde ausgeglichen, für einen ebenen Eingangsbereich.

Die Geschäftsfläche

Das große Ziel für den ehemaligen Verkaufsraum war es schon 2015, im Zentrum das Handwerk durch eine Taschen- und Gürtelwerkstatt sowie eine Reparaturstätte für Schuhe aller Marken wieder aufleben zu lassen und die Fläche optisch zum Platz hin zu öffnen. Staudinger kündigte da schon die „Rückkehr der Vitalität“ an.

Inzwischen wuchs sich die Idee zum „Repair-Café“ mit Option auf modern ausgestattete „Co-Working“-Plätze aus – wo quasi in Kaffeehaus-Atmosphäre Mängel behoben und eigene Fähigkeiten erweitert werden können. Offen sei man für so gut wie alle Professionen von der Tischlerei über die Schlosserei bis zur Reparatur von Rad, Handy & PC, es habe dazu auch schon Anfragen von Interessierten gegeben. Platz ist im Erdgeschoß mit etwa 400 m² nutzbarer Fläche genug, das 100 m² große hintere Abteil könnte auch vermietet werden. Zum Wohlbefinden tragen zwei große Lichtkuppeln bei.

Das Wohngeschoß

Wie helle Lichtkuppeln im Erdgeschoß eines dreistöckigen Gebäudes möglich sind? Ganz einfach: Indem der erste Stock nicht zur Gänze bebaut wird. Und so geht es dort künftig aus dem Stiegenhaus in einen 42 m² großen, begrünten Innenhof, der zu den Seiten hin durch einen ebenfalls begrünten Laubengang zu den fünf Wohnungen (40 bis 96 m²) abgeschlossen wird. Drei Wohnungen erhalten eine zusätzliche Dimension durch einen „Juchhe“, einen aufgesetzten Halbstock mit Fenstern, eine (schon vergebene) Wohnung erhält einen Balkon.

Ganz oben: Arbeiten mit Aussicht

Als „Herzstück“ und „Zuckerl“ kündigt Geschäftsführer Tritscher beim Raufgehen das 159 m² große Obergeschoß an – mit Büro, Serverraum und WC, toller Aussicht über den Hauptplatz genauso wie zum Vereinsberg. Das lichtdurchflutete Büro hat Tiefe, auch weil es zum Dachstuhl hin offen ist. Mauern sind hier abseits der Toiletten nicht vorgesehen, lediglich ein eingeglaster Besprechungsraum. Zu haben ist das Büro nicht mehr, die Schremser BB-Solution IT-Services GmbH um Bernd Brunner wird Hauptmieterin. Auch ein Energieberater will hier sein Quartier aufschlagen, zum Start sollen Arbeitsplätze für etwa zehn Beschäftigte bereit stehen.

Durch und durch waldviertlerisch

Die „vitalisierende“ Mission des Neubaus spiegelt sich im Projekt wider – von hochwertigen Materialien, Hanfdämmung, Photovoltaik am Dach und attraktiver 3D-Fassade aus Lärchenholz zu Auftragsvergaben an ausschließlich Waldviertler Handwerker. Generalunternehmer ist Leyrer + Graf, der Holzbau kommt von Graf-Holztechnik, das Dach von Eschelmüller, die Installationen von Fida oder die Fenster von Bruckner. Die Bauaufsicht obliegt der KPP-Consulting.

Insgesamt werden etwa drei Millionen Euro investiert, wobei sich die jüngste Kostenexplosion laut Tritscher dank Vorreservierung schon 2020 kaum niedergeschlagen hat.

Und was die Gea-Leute zur Hauptplatz-Debatte sagen?

Die gehören der Befürworter-Fraktion der im „Stadtforum“ präsentierten Vision mit Einbahn im Bereich „Otto-Haus“ oder Schwerverkehr-Verbot an – obwohl sie vorm eigenen Haus Parkplätze verlieren würden. Im Gegenzug hatten die Planer ein E-Bike-Terminal vor dem noch namenlosen Repair-Café vorgeschlagen.

Gea/Waldviertler ist mit 18 PV-Anlagen jetzt schon der größte Alternativenergie-Lieferant der Gemeinde Schrems, installiert am neuen Dach weitere Anlagen mit gesamt 50 kWp.

