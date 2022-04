Premiere für Kapelle: Erstes Konzert in der Kirche

Gelungen war die Premiere der Trachtenkapelle Heinrichs am 2. April: In der voll besetzten Kirche von Heinrichs gab es das erste Kirchenkonzert dieser Musikkapelle und das Publikum war mehr als beeindruckt.

Eigentlich hätte das Kirchenkonzert im vergangenen Advent stattfinden sollen, was aber coronabedingt nicht ging. Am 2. April gab es einen neuerlichen Anlauf – das Wetter mit Kälte und Schneefall hat auch diesmal für Adventstimmung gesorgt.

Das gebotene Programm der Musiker, die von den Kapellmeistern Florian und Martin Gruber geleitet worden sind, sorgte für tolle Stimmung in der Kirche, in der für dieses Konzert sogar der Hochaltar abgebaut worden ist. Geboten wurde ein Mix aus Pop, Rock und Klassik – die Trachtenkapelle konnte dabei eindrucksvoll ihr Können beweisen – unter anderem mit der Festmusik von Hans Weber, dem Largo aus der 9. Dvorak-Symphonie, der Jupiter Hymne von Gustav Holst, „I do it for you“ von Bryan Adams, „Conquest of Paradise“ von Vangelis oder Leonard Cohens „Hallelujah“.

Bei „The Rose“ von Amanda McRoom sorgten Nadine Müllner, Kornelia Trappl und Kathrin Haidvogl, die auch durch das Programm geführt hat, mit ihrem Gesang für Gänsehaut-Feeling.

