Ernst Skrička schaffe „Werke von emotional aufgeladener und körperlich spürbarer Kraft“, schreibt Judith Fischer in ihrem Porträt Skričkas für den Kulturpreis Niederösterreich. Dem Künstler, der seit 1979 in Heinrichs lebt und arbeitet, wurde am 9. November in St. Pölten der Würdigungspreis in der Kategorie Bildende Kunst verliehen.

Ernst Skrička wurde 1946 in Wien geboren, studierte an der Akademie der bildenden Künste Grafik und parallel dazu Geschichte, Kunstgeschichte und Philosophie an der Universität Wien. Seinen ersten Preis erhielt er bereits für seine Abschlussarbeit an der Akademie, es folgten zahlreiche weitere, etwa der Österreichische Staatsförderungspreis. Dass er nun den Kulturpreis Niederösterreich bekam, freut ihn trotzdem „außerordentlich“, und das nicht nur, weil die Konkurrenz groß sei: „In der Jury sitzen mehr Damen als Herren, und wenn man heute als männlicher Künstler einen Preis für künstlerische Uralt-Verfahren wie Grafik oder Zeichnung bekommt, dann ist das schon eine Würdigung.“

"Das kam von innen heraus"

Die Jury verlieh den Preis damit an einen Künstler, der seit mehr als 40 Jahre die heimische Kunstgeschichte mitgeprägt hat — durch großformatige Drucke, aber auch durch Zeichnung und Malerei, die den menschlichen Körper thematisieren. Seine Linien und Striche erlangen oft auch dank dem groben Trägermaterial selbst eine Art Körperlichkeit. Für seine frühen „Kreaturen“, manchmal auch „Kolosse“ genannt, findet Fischer den Vergleich mit „Waldviertler Findlingen“.

Andererseits spricht sie von einer Neuorientierung um 1980, also kurz nach dem Umzug ins Waldviertel. Die Bilder, immer schon zwischen figurativ und abstrakt-expressiv einzuordnen, werden leichter und luftiger. Für Skrička hat die neue Umgebung damit aber nicht unmittelbar zu tun: „Tatsächlich wurden meine Bilder weniger finster, eher linear-locker-tänzerisch. Aber das kam von innen heraus. Meine Bilder sind Ausdruck eines Gefühls, seismografische Aufzeichnungen. Ich schaue mir keine Landschaften oder Personen an.“

Von Wien ins Waldviertel gelockt haben den Künstler damals familiäre Verbindungen und viel Platz um wenig Miete. Erst hat Skrička sich mit seiner Frau in das ehemalige Zöllnerwohnhaus eingemietet, später haben sie es gekauft. Familie und Kunst konnten sich dort „gut ausbreiten“, wie Skrička erzählt. Seine Werke waren in der Albertina oder im Lentos in Linz zu sehen, im Waldviertel zuletzt 2016 in der Gmünder Eisenberger Fabrik, wo auch das Buch „AufZeichnungen“ mit Werken von Skrička präsentiert wurde.