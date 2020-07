Der bekannte Künstler Ernst Skrička ist tot. Wie jetzt bekannt geworden ist, verstarb er am 29. Juni nur wenige Tage nach seinem 74. Geburtstag.

Ernst Skrička hinterlässt „Werke von emotional aufgeladener und körperlich spürbarer Kraft“, wie Judith Fischer in ihrem Porträt über den Künstler anlässlich der Verleihung des Kulturpreises Niederösterreich, den er 2018 in der Kategorie Bildende Kunst erhalten hat, schrieb. Über 40 Jahre prägte er die heimische Kunstgeschichte.

Zahlreiche seiner großformatigen Drucke, Zeichnungen und Malereien entstanden in Heinrichs, wo er seit 1979 mit seiner Familie gelebt und gewirkt hat. Seine Werke waren unter anderem in der Albertina in Wien, im Lentos in Linz und auch in der Gmünder Eisenberger Fabrik zu sehen.

Bis 2008 war Skrička, der sein Studium mit dem Lehramtsdiplom für Bildnerische Erziehung und Werkerziehung sowie mit dem Diplom Akademischer Grafiker abgeschlossen hat, als Professor für Bildnerische Erziehung in Wien tätig und führte 43 Jahre lang mit einem Studienfreund eine eigene grafische Werkstätte.

Auszeichnungen für Skričkas Wirken

Der Träger des Österreichischen Ehrenkreuzes sowie des Österreichischen Staatsförderungspreises wurde anlässlich seines 70. Geburtstages von der Gemeinde Unserfrau-Altweitra zum Ehrenbürger ernannt. „Die Nachricht von seinem plötzlichen Tod erschütterte uns alle zutiefst. Wir werden ihn vermissen“, betont Bürgermeister Otmar Kowar. Eine Gedenkmesse für Ernst Skrička, der in Wien begraben wird, findet am 24. Juli um 14 Uhr in Heinrichs statt.