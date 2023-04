„Was wurde aus...“: dem „Vize“ aus Brand-Nagelberg?

Er galt als Urgestein in der Gemeindepolitik von Brand-Nagelberg, ehe er sich 2020 in den politischen Ruhestand verabschiedete: Heinz Frank aus Brand gehörte ganze 25 Jahre dem Gemeinderat an. 1995 stieß er als Mandatar dazu und übernahm 2015 das Amt des Vizebürgermeisters. Bei der Wahl 2020 kandidierte er nicht mehr, er wolle das Feld der jüngeren Generation überlassen, sagte er damals. „Ich war mit viel Freude Politiker, habe mich als Ansprechpartner für die Bevölkerung gesehen“, blickt Heinz Frank zurück. Ob ihn die Gemeindepolitik auch heute interessiert? „Klar, ich bin immer noch neugierig“, schmunzelt er. Beruflich war er bis zur Pension 2020 bei der NÖ Gebietskrankenkasse (heute ÖGK) tätig.

Seine Freizeit verbringt er nun gerne mit den vier Enkelkindern und den Musikkollegen aus der Trachtenkapelle Brand. Dass er dort seit rund 50 Jahren aktiv dabei ist, liege vor allem an der guten Gemeinschaft, erzählt Frank: „Und dass jetzt auch meine Enkeltochter mitspielt.“ Im Verschönerungsverein und bei der Volkshilfe fungiert er zudem nach wie vor als Kassier.

