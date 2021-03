Der Heli-Hangar ist vorbereitet, das Personal genauso, und der Impfstoff der Marke Moderna laut Behörde in ausreichender Zahl eingetroffen: Im Access-Industrial-Park in Gmünd geht es am 24. März mit den ersten Covid-Massenimpfungen des Bezirkes los. Welche Fragen rund um die Impfstraße sind noch offen? Wie läuft es dort eigentlich ab?

Nach Bildern mit Menschenschlangen vor Impflokalen in anderen Regionen erwartet Bezirksärztesprecher Christoph Preißl in Gmünd einen geordneten Start. In vier Impfstraßen sind pro Viertelstunde 15 vorab angemeldete Personen eingetaktet, insgesamt sollen wie berichtet 500 Personen pro Tag geimpft werden – am 24. und 27. März, 7. und 10. April. Vor Ort ist für die Vorregistrierung ein zusätzliches Zelt vorgesehen. „Es wird also niemand in der Kälte warten müssen“, betont Preißl.

Pünktlich, nicht überpünktlich! Kommen die Impfwilligen dann zur Impfstraße, werden erst alle nötigen Unterlagen samt Aufklärungsbogen gecheckt. Sollte der nicht schon zuhause ausgefüllt worden sein, passiert das bei der Impfstraße. Danach geht’s weiter zum Arzt, der den Bogen durchsieht und etwaige Fragen klärt. Nach Registrierung und Eintragung in den Impfpass ist der nächste Stopp auch schon die Impfung selbst. Letzte Station ist die Nachbeobachtung – dann geht’s wieder nach Hause.

Christoph Preißl rät dazu, pünktlich – aber nicht überpünktlich – zu seinem Termin zu kommen: „Sonst entstehen Wartezeiten oder ein Chaos.“

Warum nicht alle in Ordis impfen? Einen anderen Aspekt wirft Leserbrief-Schreiber Rudolf Schleritzko auf (siehe Leserforum links) auf. Der Grundgedanke: Warum kommen Impfdosen in die Impfstraße, statt sie auf die praktischen Ärzte zu verteilen? „Das wäre aus meiner Sicht optimal, könnten wir es ändern, würden wir es so machen. Aber der Impfkoordinator hat anders entschieden“, bedauert Ärztesprecher Preißl: „Der Impfkoordinator wählt die Ordinationen aus, teilt Impfstoffe und auch Impflinge zu.“ Das Argument, der Hausarzt kenne die Krankengeschichte und könne auf deren Basis den geeigneten Impfstoff auswählen, sieht auch er.

Bezirkshauptmann Stefan Grusch räumt allerdings ein, dass die Effizienz bei der Impfstraße mit 500 Geimpften pro Tag einfach wesentlich höher sei – zudem verteile sich das Geschehen auf eine weit größere Fläche und reduziere auch Kontakte, etwa wenn sich jemand nach dem Pieks nicht gut fühlt und noch etwas warten möchte.

Parallel bleibt die Option zur Impfung in Ordinationen von angemeldeten Praktikern freilich auch weiterhin. Die Herausforderung: „Wir bekommen von Notruf NÖ nur ganz wenige Daten zu den Impflingen und haben oft nicht einmal eine Telefonnummer, um die Personen zu kontaktieren, falls sich etwas ändert“, sagt Preißl.

Impfen auch im Auto. Dass mangelnde Mobilität am Weg zur Impfstraße ein Problem sein könnte, glaubt er indes nicht: „Die Österreichische Gesundheitskasse ermöglicht einen Transport zur Impfstraße.“ Den könne auch die Rettung übernehmen, die Impfung sogar im Auto erfolgen: „Das gilt auch für Personen, die nicht gut zu Fuß sind. Sie können im Privatauto geimpft werden.“ Dafür sind eigene Parkplätze vorgesehen.