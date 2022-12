Begeistertes Publikum beim Schremser Perchtenlauf

Ob Habergaiß oder Hoizmandl, Percht und Perchtln, es waren viel raue Gesellen wie auch schwarze Engel am 2. Dezember in Schrems unterwegs. Die Akteure der beiden Vereine Hellfaces und Mühlviertler Höllenteufeln hatten ein abgesperrtes Gelände am Hauptplatz zur Verfügung, wo sie ihr Programm ohne Hindernis durchführen konnten.

Der Krampusverein Hellfaces, der als erster auftrat, besteht seit 2007 im Bereich Freistadt und hat 34 Mitglieder. 20 davon sind Läufer, die restlichen engagieren sich als Ordner, Teufel oder Engel. Die Masken sind von ein und demselben Maskenschnitzer handgefertigt, um in der Gruppe ein einheitliches Bild darzustellen. Der Obmann hatte seine 3-jährige Tochter Fiona mit, die schon fleißig mit der Rute trainiert und dem Papa wohl in ein paar Jahren als Jungperchtl zur Seite stehen wird.

Der Perchtenverein Mühlviertler Höllenteufel wurde 2011 in Schönau im Mühlkreis gegründet. Von den derzeit 53 Mitgliedern sind 22 als Perchten und 8 als Engel unterwegs. Sie hatten auch ihren Perchtenwagen mit, welcher die Show erheblich aufwertete – immerhin war da auch ein Pyrotechniker mit dabei war, der sich um die Feuershow kümmerte. Bei sieben bis zehn Auftritten pro Saison sammelt die Gruppe immer wieder neue Erfahrungen – alle zwei Jahre bietet man auch einen Heimlauf auf der Burgruine Prandegg, welcher dieses Jahr am 9. Dezember stattfindet.

Die Absperrungen wurden ebenso wie etwaige Gefahrenstellen – frei liegende Kabel – von der Feuerwehr Schrems überwacht. Die unzähligen Besucher waren von der vom Verein „Lebens(t)raum Schrems“ organisierten und durch Thomas Breit moderierten Show begeistert – nicht nur deshalb, weil die weißen Engel Süßigkeiten verteilten.

