Bezirk Gmünd: Im Bürgermeisteramt ganz nahe am Menschen sein

Einer, der das Bürgermeisteramt in- und auswendig kennt, ist Peter Höbarth. Er leitet seit 1995 die Geschicke der Gemeinde St. Martin. „Das Amt des Bürgermeisters wird immer schwieriger und der Zeitaufwand dafür ist mittlerweile erheblich“, meint der längst dienende Bürgermeister im Bezirk Gmünd.

In den 29 vergangenen Jahren habe vor allem die Verwaltung extrem zugenommen. „Heute ist es ein Wahnsinn, welchen Aufwand man betreiben muss.“ Beispiele kennt Höbarth eine Fülle. „Früher hat man die Bauordnung, die 15 Jahre fast nicht geändert wurde, genau gekannt. Bei der dazugekommenen Bautechnik-Verordnung gibt es immer mehr gefinkelte Inhalte. Die Budget-Erstellung ist massiv schwieriger geworden. Der Voranschlag umfasst über 200 Seiten, früher waren es nicht einmal die Hälfte. Wie man das umsetzt, ist den Verantwortlichen egal.“

All diese Hürden seien für Höbarth nicht einfach, bringen ihn aber von seinem Ziel nicht ab: „Ich wollte Bürgermeister werden, um in der Gemeinde mit den Gemeinderäten etwas zu entwickeln.“„Neue Wege wurden von oben gebremst“ Auch bei dieser Weiterentwicklung habe sich einiges geändert. 2003 hielt bereits Glasfaser Einzug in St. Martin. „Damals haben wir gehört, dass wir das nicht dürfen. Eigentlich wurden neue Wege, die nicht vorgesehen waren, von oben gebremst“, blickt Höbarth zurück.

Peter Höbarth Foto: Gemeinde St. Martin

Ohne Unterstützung der Familie sei das Amt des Bürgermeisters nicht durchzuführen. „Da müssen alle mitspielen. Du stehst ja an der Front.“ Peter Höbarth wird bei der Gemeinderatswahl 2025 nicht mehr antreten. „Nachfolger hat sich bisher noch keiner bei mir gemeldet.“ Er ist aber optimistisch. „Man darf halt nicht Bürgermeister fürs Facebook oder Instagram sein, sondern für das Wohl der Bürger. Es ist nicht wichtig, wie viele Hände man schüttelt, entscheidend ist, was man arbeitet. Wichtig ist auch das kaufmännische Denken, das leider immer weniger berücksichtigt wird“, gibt Höbarth zu bedenken.

Wegen der Entschädigung habe er nie Bürgermeister sein wollen. „Ich habe mit 1.000 Schilling Entschädigung begonnen. Damals habe ich bei der NÖN als Anzeigenberater ein Vielfaches verdient. 50 Prozent musste ich Abgaben zahlen. Daran hat sich nichts geändert.“ Mutterschutz und Karenz seien eine Errungenschaft, aber praktisch nicht leicht umzusetzen: „Da gibt es Projekte, wo man eingearbeitet ist. Das kann man nicht einfach abgeben. Während meiner Dialysen, die viel Zeit gekostet haben, hatte ich deshalb immer meinem Laptop dabei.“

Jetzt werde es für ihn Zeit, zu gehen. „Ich bin über 60 und habe den jugendlichen Gedanken nicht mehr. Diesen braucht es aber, um die Herausforderungen der Zeit, die auch einen Weg vom Egoismus zur Gemeinschaft braucht, zu bestehen.“

Christian Dogl Foto: Gemeinde Waldenstein

Dogl ist erst seit wenigen Wochen im Amt

Christian Dogl trat erst am 11. Mai das Amt des Bürgermeisters von Waldenstein an. „Wie schon Bürgermeister vor 50 Jahren gesagt haben, will auch ich die Gemeinde mitgestalten. Dafür nimmt man auch die notwendigen Entbehrungen in Kauf.“

Viel Zeit werde für dieses neue Amt aufgehen. „Da muss die gesamte Familie dahinterstehen, denn man kann nur von der Freizeit etwas abzwicken, wenn man, so wie ich, daneben 40 Stunden arbeiten geht und auch noch ein großes Haus zu betreuen hat.“

All das sei Dogl bewusst gewesen, als er sich für die Nachfolge von Alois Strondl entschieden hat. „Ich habe mich als Vizebürgermeister lange darauf vorbereiten können“, meint Dogl. Dass fast zeitgleich mit seiner Bürgermeisterwahl auch die Anhebung der Entschädigungen für das Bürgermeisteramt bekannt geworden sind, sei nicht vorhersehbar gewesen. „Wegen des Geldes bin ich nicht Bürgermeister geworden.“

Er kann aber der Erhöhung der Entschädigungen Positives abgewinnen. „Vielleicht findet man dann doch leichter Bürgermeister-Nachfolger, die dadurch leichter ihren Brotberuf zurückschrauben können.“ Für Christian Dogl, der im Landesklinikum Gmünd arbeitet, könne das auch eine Alternative werden. „Ich werde mir einige Monate anschauen, wie sich Beruf und Bürgermeisteramt ausgehen.“ Mutterschutz und Karenz seien laut Dogl eine tolle Errungenschaft. „Vielleicht zieht es jetzt mehr Frauen in die Kommunalpolitik.“

Helga Rosenmayer Foto: NÖN-Archiv

Immer nahe am Menschen

Helga Rosenmayer, die Bürgermeisterin der Bezirksstadt Gmünd, ist begeisterte Bürgermeisterin: „Bürgermeister zu sein ist für mich das schönste politische Amt, weil man ganz nahe mit den Menschen zusammenarbeiten kann. Man muss die Menschen gerne haben und auch immer ein offenes Ohr für ihre Anliegen haben.“

Durch ihre jahrzehntelange Tätigkeit in Vereinen sei sie immer schon gerne mit Menschen zusammen gewesen. „Und so bin ich auch nach und nach in meine politischen Funktionen hineingewachsen.“ Dass jeder Anreiz für das Bürgermeisteramt wichtig ist, davon ist Helga Rosenmayer überzeugt. „Die Möglichkeit der Karenz wird vielleicht in Zukunft auch jüngere Frauen für dieses Amt motivieren.“